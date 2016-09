A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando um anúncio postado no site OLX que "vendia" por R$ 100 um "menino faz tudo". A publicação foi feita em 25 de agosto e, segundo o responsável pela conta, teria sido feito pela mãe da criança com o objetivo de brincar.

Na postagem, já retirada do ar, lia-se na descrição: "Ele anda de cavalo, enxerga bem, cheira bem, trabalhador, dedicado e estudioso, notas boas, por um preço bom, barato.”A

O anúncio trazia ainda quatro fotos do garoto, que aparece de pé em uma lanchonete. Revoltado com a publicação, um empresário denunciou o caso, que agora é investigado pela polícia. De acordo com o artigo 238 do Código Penal, quem promete ou efetiva a entrega de filho a terceiro, mediante recompensa, pode ser preso por até quatro anos.