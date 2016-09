Haddad acusa Marta Suplicy de 'oportunismo barato'

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Fernando Haddad (PT), acusou a adversária Marta Suplicy (PMDB) de "oportunismo barato" por apresentar em seu programa obras que, segundo o petista, foram paralisadas em decorrência da desistência de empreiteiras responsáveis por sua execução. Segundo ele, "Marta sabe que as obras de uma empresa que quebrou tem problemas" porque sua substituição requer um ritual. "Isso é oportunismo barato", disse o prefeito. Embora condene a nacionalização do debate municipal, o prefeito apoiou candidatos a vereador que, antes de sua chegada ao bairro do Grajaú, afirmaram em seus discursos que o governo Temer retirará direito dos trabalhadores e afetará a receita dos municípios. Segundo ele, a população tem que ser alertada de que a proposta de reforma de Temer é injusta.