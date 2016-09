Apostadores do Paraná levam R$ 8,2 milhões cada com a Lotofácil

(foto: Reprodução)

A sorte sorriu para dois apostadores do Paraná neste feriado da Independência. É que um felizardo de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e outro de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, levaram o prêmio de R$ 8.227.506,94 com a Lotofácil da Independência, cujo concurso foi realizado na noite de terça-feira (6) no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O prêmio acumulado do concurso 1.408 era de R$ 82 milhões e será dividido ainda com apostadores de outros municípios: Astolfo Dutra (MG), Campo Grande (MS), Palmeira do Índios (AL), Piracicaba (SP), Ponte Nova (MG), São Paulo (duas apostas) e Várzea Paulista (SP).

Os números sorteados foram: 01 – 03 – 05 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

Além dos novos milionários, outras 4.120 apostas acertaram 14 números e vão ganhar R$ 1.661,12 cada uma. Acertaram 13 números 141.813 apostas, que levarão R$ 20. Os 1.857.700 que acertaram 12 números ganharão R$ 8 e os 9.732.743 que acertaram 11, apenas R$ 4.