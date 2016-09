Polícia diz que só duas das 13 mortes na Baixada tiveram motivação política

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O delegado titular da Divisão de Homicídio da Baixada Fluminense, Giniton Lages, disse nesta quinta-feira (8) que apenas dois dos 13 homicídios de pessoas envolvidas em política na Baixada Fluminense tiveram realmente motivação político-partidária. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio realizaram nesta quinta a Operação Verdade, que envolve 150 policiais e 15 delegados para cumprir mandados de busca e apreensão em 24 locais da Baixada -região formada por 12 municípios e com 3,6 milhões de habitantes- e também executar mandados de prisões temporárias de suspeitos de participar dessas execuções. "O objetivo dessa operação é mostrar que é irreal a ideia de que existe uma caçada a candidatos. Cada vítima tem sua história particular, um perfil. Só dois casos têm motivação política", disse o delegado, que preferiu não especificar os dois casos. Desde novembro do ano passado, 14 pessoas envolvidas nas campanhas políticas foram executadas na Baixada. O caso mais recente foi o do policial militar e pré-candidato a vereador Júlio Reis (PCdoB), que foi foi baleado na saída de uma festa em 20 de agosto. A primeira fase da operação -uma segunda fase deve ocorrer nas próximas duas semanas- focou em três assassinatos de pré-candidatos a vereador ocorridos em Duque de Caxias: Leandro da Silva Lopes, 38, Sérgio da Conceição de Almeida, e Denivaldo Meireles da Silva, 41. Segundo o delegado, os três assassinatos têm conexões com atividades ilícitas na região, sem relação com as escolhas políticas dos pré-candidatos. Os três foram executados por uma milícia que atua no furto de combustíveis de um duto da Petrobras. "A bica tinha capacidade de vazão de 20 mil litros por hora e estava em operação há bem mais do que seis meses. É uma atividade lucrativa e que gerou divergências nesse grupo. Os três tinham envolvimento nessa atividade", disse o delegado. O duto está conectado a Reduc (Refinaria Duque de Caxias). O total furtado é desconhecido. O delegado não descarta a existência de outras bicas em chácaras na região. O produto furtado seria retirado por caminhões pipa durante a madrugada. A operação apreendeu armas, munição e coletes da Polícia Civil que podem ter sido usados por criminosos no assassinato de Denivaldo, executado quando deixava o Caxias Shopping. A polícia negou nesta quinta-feira que ele fosse pré-candidato. Dos 14 crimes ocorridos com pessoas envolvidas com política na região, a Polícia Civil não considera para fina da operação a morte de Alan Moreira, 29, que seria apenas amigo de um candidato a vereador de Belford Roxo. Por isso, a operação menciona 13 casos. Segundo Lages, dois outros casos seriam relacionados a crimes passionais e estariam resolvidos -com os criminosos presos. Ele disse que a imprensa construiu portanto "um quadro irreal" sobre os crimes ocorridos na Baixada. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realizam a operação.