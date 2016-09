Russomanno diz que vai permitir publicidade em parques de São Paulo

BRUNO FÁVERO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à Prefeitura de São Paulo Celso Russomanno (PRB) afirmou nesta quinta-feira (8) que, se eleito, vai autorizar a exibição de publicidade nos parques da cidade. Hoje, a prática é proibida pela Lei Cidade Limpa, aprovada na gestão de Gilberto Kassab (PSD), em 2006. Segundo Russomanno, a medida seria uma forma de transferir os custos de manutenção desses equipamentos públicos à iniciativa privada. "Os parques estão abandonados. Hoje, você pode fazer a manutenção com a iniciativa privada, mas tem que permitir que ela faça sua publicidade", afirmou o deputado durante carreata de campanha no bairro de Santana, zona norte da cidade. "O Parque do Povo, por exemplo, é mantido pela iniciativa privada, mas o empresário [que paga a manutenção] veio me falar que não vai continuar com a iniciativa porque gasta R$ 270 mil por mês e não pode pôr uma placa para que saibam que ele contribui", disse. Questionado sobre como pretende implementar permissão para publicidade, que hoje seria ilegal, Russomanno afirmou que "tudo será feito com projeto de lei, passando pela Câmara [dos Vereadores]".