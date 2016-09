Entre os veículos apreendidos está uma BMW (foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Goiás apresentou nesta quinta-feira (8 de setembro) em Goiânia três homens suspeitos de furtar agências do Banco Santander em várias capitais do país. O grupo, segundo a investigação, arrombava caixas eletrônicos do banco usando furadeiras. Com isso, movimentavam milhões de reais e levavam uma vida luxuosa.

Os três suspeitos, que posseuem 35, 30 e 29 anos, são investigados por crimes na Paraíba, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Segundo o delegado Alex Vasconcelos, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), eles "possuíam altos investimentos financeiros, contas bancárias com volumes vultuosos" e "um padrão de vida com muita ostentação".

Somente na residência de um dos suspeitos foi encontrado R$ 30 mil em perfumes importados, bebidas e outros objetos. E isso sem contar os carros e lanchas de luxo.

Além dos três homens, a esposa de dois deles foram detidas, mas acabaram sendo liberadas por estarem grávidas. Elas seriam as responsáveis por lavar o dinheiro do crime utilizando duas empresas das quais os suspeitos eram sócios.