Ator é pivô da separação de Taylor Swift

(foto: Reprodução)

O fim do namoro entre Tom Hiddleston e Taylor Swift tem um "culpado". De acordo com o tabloide The National Enquirer, o "Judas" do relacionamento entre as duas celebridades seria o australiano Chris Hemsworth.

De acordo com a publicação, Chris teria se tornado um grande amigo do ator inglês e acabou por aconselhá-lo a terminar o relacionamento com a estrela da música após TOm revelar que Taylor estaria sendo controladora no relacionamento.

"Chris disse a Tom que ele achava que seu relacionamento com Taylor era tóxico. Chris lhe disse que estava parecendo a relação de seu irmão Liam com Miley Cyrus, e que a única maneira de Liam ser capaz de controlar Miley foi terminando com ela", afirmou uma fonte, afirmando ainda que "Chris disse a Tom para fazer o mesmo."