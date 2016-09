O ator Ben Affleck e a atriz Jenniffer Garner estiveram perto de se reconciliar publicamente. Separados por mais de um ano, o casal já vinha se reaproximando e Garner estaria perto de perdoar o amado, que teria a traído com uma babá.

Contudo, um deslize de Affleck acabou colocando tudo a perder e, ao que tudo indica (e pelo que afirma a revista Star), a reconciliação não deve acontecer. O casamento foi para o brejo.

Segundo uma fonte consultada pelo tabloide, a gota d'água foi uma mensagem de texto que o ator trocor com Jennifer Lopez no dia de seu aniversário, no mês passado.

"Todo mundo pensava que ela e Ben estavam no caminho da reconciliação, mas depois desse deslize dele, o casamento já era", assegura o informante.