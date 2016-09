Fruet e Greca trocam ataques e questionam apoios e aliados

(foto: Reprodução)

Depois de um início morno, os candidatos a prefeito de Curitiba elevaram o tom das críticas entre si na propaganda eleitoral de rádio e televisão. A escalada de ataques e contrataques ficou mais evidente nos programas e inserções dos dois líderes das pesquisas, o candidato do PMN, Rafael Greca e o atual prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT).

Em vídeo exibido ao longo da programação, Fruet partiu para cima do ex-prefeito, questionando as “mudanças de lado” dele entre os grupos políticos dos ex-governadores Jaime Lerner, Roberto Requião (PMDB) e do atual governador Beto Richa (PSDB) ao longo dos anos. Greca rebateu com outro vídeo no qual lembra que Fruet tentou ser candidato a prefeito no PMDB de Requião e no PSDB de Richa, mas acabou não conseguindo e se elegeu em 2012 com o apoio do PT da ex-presidente Dilma Rousseff e da senadora Gleisi Hoffmann.



Leia a matéria completa e os vídeos no blog Política em Debate