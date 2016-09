Paraná poderá exportar gado vivo e carne para o Líbano

Akram Chehayeb (foto: Divulgação)

Akram Chehayeb, diretor de Recursos Animais do Líbano, anunciou que o Paraná poderá retomar os embarques de gado vivo e carne bovina para o Líbano, graças à decisão tomada pela área de Recursos Animais de Ministério da Agricultura do país. A liberação foi baseada em dados da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), que descartaram a ocorrência de novos casos de “vaca louca”, no Estado. As importações libanesas serão reiniciadas nas próximas semanas, assim que a medida for oficializada. Em 2014, o Líbano importou US$ 343 milhões de gado vivo. Desse total, US$ 128 milhões foram do Brasil. Já os embarques de carne bovina in natura brasileira para aquele mercado somaram US$ 14,2 milhões, no ano retrasado.



Eloisa Helena Orlandi





EMPRESA PARANAENSE É A ESPECIALISTA EM ALFARROBA NO BRASIL

Eloisa Helena Orlandi, Diretora Executiva da CarobHouse, é o exemplo de pioneirismo da indústria paranaense. Destaque no Brasil na fabricação de alimentos à base de alfarroba, com foco no mercado de alimentação saudável, a indústria está localizada em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Uma empresa que inovou ao introduzir no mercado nacional a alfarroba, um fruto de origem mediterrânea, lançando uma linha de produtos com um sabor irresistível e diversos benefícios nutricionais. Em 2009, a companhia fabricava 25 kg, por semana, de massa do fruto. Hoje, são produzidas 15 toneladas por mês. A empresa cresceu acima de 100% nos anos de 2012 e 2013. Em 2014, o incremento nas vendas foi de 70% e, no primeiro semestre de 2015, a CarobHouse já havia crescido 50% em comparação a todo o ano anterior.

Ângela de Paula, gerente comercial da Laggus Residencial Náutico , comunica que nos dias 17 e 18 de setembro, Campo Largo sediará a 1ª Feira e Workshop de Empreendedorismo Feminino e Oportunidade de Negócios, promovida pela Laggus Residencial Náutico, com o apoio do Sebrae/PR e empresas parceiras. A expectativa é reunir cerca de mil pessoas, entre empresárias e futuras empreendedoras. O encontro contará com a participação de mais de 40 empresas da Região Metropolitana de Curitiba, além de dois workshops sobre empreendedorismo.



Lupercio Moraes, sócio-diretor da Sorvetes Rochinha, lançou nesta semana em Curitiba, no Shopping Palladium, o Quiosque Rocinha, um modelo de microfranquia da marca homônima. A capital paranaense é a primeira a receber esse modelo de negócios fora de São Paulo.