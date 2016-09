Meryl Streep e J. J. Abrams farão série televisiva baseada em romance

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seguindo a onda migratória de astros das telonas para as telinhas, Meryl Streep irá se enveredar pelo universo das séries televisivas ao lado do produtor J. J. Abrams ("Star Wars: O Despertar da Força" e "Lost"). De acordo com o site especializado "Deadline", a inusitada dupla fechou um contrato com a Warner Bros. para produzir uma minissérie sobre "The Nix", romance de estreia de Nathan Hill. A história é centrada em uma matriarca radical (especula-se de que a personagem será interpretada pela própria Meryl Streep), que ganha exposição ao participar de um protesto político, e seu filho distante, um professor de literatura que escreve um perfil sobre a mãe e embarca em uma jornada a um passado desconhecido. A trama tem como pano de fundo as convenções nacionais democráticas e instabilidade política da Chicago dos anos 1968 e 2004.