Mulher fala com a família pouco antes de ser encontrada morta em porta-malas

Rita Maze ao lado da filha (foto: Reprodução/ Facebook)

Uma mulher de 47 anos foi sequestrada no estado americano de Montana e mais tarde encontrada morta no porta-malas de seu carro a 523 quilômetros de onde havia desaparecido. Antes de morrer, contudo, a mulher chegou a conversar com a família por telefone enquanto ainda estava no porta-malas do veículo.

Rita Maze, de 47 anos, ligou para o marido na noite de terça-feira (06 de setembro) e relatou que havia sido golpeada na cabeça em um posto de gasolina na estrada e que estava no porta-malas de seu veículo. Os dois mantiveram contato por várias vezes enquanto ainda havia cobertura do celular, mas não conseguiu a localização da mulher.

A ligação caiu depois de a mulher falar com cerca de 10 minutos com Rita, Além dela e do marido, um policial do município de Helena também falou com a mulher pouco antes dela morrer.

Rita Maze era moradora da cidade de Great Falls. Agora a polícia tenta descobrir quem seria (ou seriam) seu sequestrador e assassino.