Após 16 anos parada, obra do ginásio de Matinhos é entregue

(foto: Orlando Kissner / ANPr)

O governador Beto Richa inaugurou nesta quinta-feira (8/9) a Arena Vicente Luiz Gurski - o Cascatão, em Matinhos, no Litoral do Estado. As obras do ginásio estavam paradas há cerca de 16 anos. O Governo do Estado, por meio do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, liberou R$ 3,1 milhões e o município entrou com contrapartida de pouco mais de R$ 252 mil.



“Uma importante obra para população de Matinhos que terá agora um espaço adequado para prática esportiva. Após ficar parada por muitos anos, o Estado se comprometeu a ajudar o município a finalizar a obra”, afirmou Richa, que estava acompanhado da secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa.



O governador entregou ainda 15 ônibus para educação. Além do ginásio, o governo estadual investe em Matinhos para revitalização da orla, na pavimentação de vias, saneamento e na compra de maquinário para obras.



“São mais de R$ 250 milhões investidos na cidade. Uma demonstração do compromisso do nosso governo com a região litorânea, que durante muitos anos foi esquecida pelo governo estadual. Estamos mudando essa realidade”, afirmou Richa. Com os investimentos em saneamento, o índice de coleta e tratamento de esgoto em Matinhos passará de 52% para 90%.



O secretário de Educação, Esporte e Cultura do município, Jonatas de Campos Raimundo, agradeceu o apoio do Estado para conclusão da obra e disse que o esqueleto do ginásio era um cartão postal negativo para cidade. A expectativa é que mais de 8 mil jovens utilizem a arena.



“Mais uma opção para nossos jovens praticarem esporte. Uma arena multiuso que só foi possível construir com apoio do Estado”, afirmou. Ele explicou que antes da arena a prefeitura tinha que emprestar a estrutura do Sesc para eventos.



GINÁSIO – O Cascatão, como é conhecida a Arena Vicente Luiz Gurski, esperada há anos pela população, possui área de 3,3 mil metros quadrados, com quadra poliesportiva, arquibancadas, vestiários, sanitários, escritórios administrativos, salas comerciais, acessos e bilheteria.



O secretário estadual em exercício do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, disse que a obra ficou muito tempo parada. “Era um descaso com o dinheiro público. Com o ginásio, as crianças vão sair das ruas e terão um espaço adequado para a prática esportiva. A comunidade toda utilizará a estrutura, incluindo igrejas e entidades comerciais”, afirmou.



A construção feita em concreto armado tem cobertura metálica e sistema de para-raio e equipamentos renovados de prevenção contra incêndio e pânico.



Para isto foi reformada e adequada a obra, com recomposição e recuperação de cobertura e dos fechamentos laterais, reconstruídos revestimentos, esquadrias, sanitários e demais espaços necessários ao conforto e à melhoria da qualidade de vida da população, em especial de crianças e adolescentes.



O atleta de triathlon José Arcega, 18 anos, disse que o ginásio será muito importante para seu treinamento de corrida, principalmente, pela escadaria. “Muito boa essa opção para quando estiver chovendo termos um local de treino. A cidade precisava de uma arena como essa para dar melhores condições para nós jovens. A expectativa era muito grande”, afirmou. José mora em Matinhos e terá uma competição no começo do ano. “Preciso estar preparado até lá”, disse.