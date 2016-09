BC tem lucro de R$ 72,56 bi com operações no mercado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco Central lucrou R$ 72,568 bilhões com operações de câmbio chamadas de swap cambial, equivalentes à compra ou venda de dólares no mercado futuro, de janeiro a 2 de setembro deste ano. Em todo o ano passado, o BC teve prejuízo de R$ 89,657 bilhões. As informações são da Agência Brasil. Somente nos dois primeiros dias de setembro, os ganhos ficaram em R$ 432 milhões. Em agosto deste ano, o resultado positivo ficou em R$ 4,250 bilhões. O BC faz dois tipos de operação: swap cambial tradicional e swap cambial reverso. O nome da operação é swap (troca, em inglês) porque o BC negocia contratos de troca de rendimentos no mercado futuro, envolvendo taxas de câmbio e de juros. Quando o dólar cai, o BC registra lucro. Os resultados do BC com essas operações são transferidos para os juros da dívida pública, aliviando as contas públicas quando os contratos de swap são favoráveis à autoridade monetária e precisando ser cobertos com as emissões de títulos públicos pelo Tesouro Nacional quando acontece o oposto. Por outro lado, quando o dólar cai há desvalorização das reservas internacionais, convertidas em reais. De janeiro a 2 de setembro, essa desvalorização ficou em R$ 273,713 bilhões. Esse resultado corresponde à rentabilidade menos o custo de captação.