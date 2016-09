Dodô desfalca o Coritiba contra a Chapecoense

Walisson Maia: zagueiro pode ser novamente improvisado na lateral-direita (foto: Divulgação/Coritiba)

O lateral-direito Dodô, 17 anos, teve confirmada uma lesão muscular na coxa e está fora da partida do Coritiba contra a Chapecoense, domingo (dia 11) às 11 horas em Chapecó, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu dores musculares quando defendia a seleção brasileira sub-20, em amistoso contra a Inglaterra, no último domingo. Voltou ao Coritiba na terça-feira (dia 6) e passou por exames.

Dodô não enfrentou o Grêmio, na quarta-feira, no Couto Pereira. Naquela partida, o técnico Paulo Cesar Carpegiani utilizou o zagueiro Walisson Maia na lateral-direita. O jogador teve bom desempenho e fez um gol na vitória por 4 a 0 sobre o time gaúcho.

Em jogos anteriores, Carpegiani usou o paraguaio Cesar Benitez, que é destro, mas passou a maior parte da carreira jogando na lateral-esquerda. O gringo chegou a ser elogiado pelo técnico pelo desempenho pelo lado direito. Desde a saída de Ceará para o Internacional, Dodô virou o único especialista na lateral-direita.

Para enfrentar a Chapecoense, Carpegiani pode repetir a escalação, ou seja, usar o time no esquema tático 4-3-3- com Wilson; Walisson Maia, Luccas Claro, Juninho e Juan; Alan Santos, João Paulo e Raphael Veiga; Iago, Neto Berola e Leandro.

Seguem em recuperação e fora da equipe os atacantes Kleber e Kazim.