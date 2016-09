(foto: Reprodução)

A largada foi dada nesta quinta-feira (08 de setembro) e os curitibanos terão até o próximo domingo (11) para aproveitar um evento especialíssimo. É que a Capital recebe neste feriado prolongado a Bienal dos Quadrinhos, que conta com uma extensa programação gratuita. O evento acontece no Museu Municipal de Arte, que fica na Avenida República Argentina, número 3.432.

Uma das principais atrações do evento, que está em sua quarta edição (até este ano se chamava Gibicon) é o quadrinista catalão Joan Cornellà, que já fez sucesso com seus desenhos coloridos e carregados de humor sarcástico ao passar pela Comix Book Shop, em São Paulo. As atrações, porém, vão muito além. Entre os gringos, estão confirmados nesta edição a equatoriana Power Paula e o uruguaio Troche. Além deles, são 60 brasileiros, com nomes como aerte, Jaguar, Marcello Quintanilha, Rafael Sica e Benício.

No local, foi montada ainda uma exposição que traz o trabalho de quadrinistas curitibanos e uma feira com mais de 150 estandes, mesas com artistas, editores e expositores em geral, além de palestras e debates.