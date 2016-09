Hillary Clinton aparece em projeto fotográfico 'Humans of New York'

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O "Humans of New York" já relatou pequenas sagas de centenas de anônimos nova-iorquinos. Quem conta sua história nesta quinta-feira (8), contudo, é uma velha conhecida nos EUA -só que natural de Chicago. Uma hora após ter sido publicada, a foto da presidenciável democrata, Hillary Clinton, já havia acumulado 80 mil "curtidas" no Instagram do projeto de Brandon Stanton. Como de praxe, o fotógrafo transcreve uma historieta de seu personagem. Hillary lhe narrou o dia em que fez um teste para entrar na escola de direito de Harvard. "Eu e minha amiga éramos as únicas mulheres da sala. Eu estava nervosa", diz a democrata, que serviu como senadora do Estado de Nova York por dois mandatos. Em seguida, ela descreve como a dupla foi pressionada por um grupo de homens antes de o exame começar. "Vocês não precisam estar aqui! Há muitas outras coisas para vocês fazerem!", eles gritavam, segundo Hillary. Um deles, segundo a candidata à Casa Branca, fez chantagem emocional: "Se você tirar minha vaga, serei recrutado [para as Forças Armadas] e terei de ir ao Vietnã. Vou morrer". "Eles não estavam brincando. Foi intenso", ela afirma, que tentou não se deixar abater. "Não poderia me permitir ser distraída porque não queria ir mal na prova. Então continuei olhando para baixo." Hillary diz estar ciente de que sua reação poderia parecer "indiferente, fria ou sem emoção". "Mas, como uma jovem mulher, precisava aprender a controlar minhas emoções. E este é um caminho difícil, porque você precisa se proteger, manter-se firme, mas ao menos tempo não quer parecer isolada." Ao reviver suas memórias, a presidenciável faz uma ponte com a percepção generalizada sobre ela: de não ser espontânea e calorosa. "Se criei essa ideia, assumo a responsabilidade. Não me vejo como fria, nem meus amigos ou minha família. Mas, se assim que me veem, não posso culpar as pessoas por pensarem assim." Na quarta-feira (7), o presidente do Partido Republicano, Reince Priebus, questionou por que Hillary não "sorria mais" em sabatina sobre segurança nacional. Internautas rebateram, acusando-o de machismo. A rigidez de Hillary, contudo, continua a ser amplamente usada contra ela no pleito presidencial, e aparecer no "Humans of New York" é uma forma de aproximá-la do grande público. Ela já havia comentado uma foto do projeto, em 2015. Stanton postou o retrato de um garoto chorando e a legenda: "Sou homossexual e temo pelo meu futuro se as pessoas não gostarem de mim". Hillary respondeu: "Previsões de uma adulta: seu futuro será incrível".