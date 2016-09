Marco Aurélio Cunha pode voltar ao São Paulo

LUIS AUGUSTO SIMON SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo ainda não convidou Marco Aurélio Cunha para assumir o futebol do clube. Mas vai faze-lo em pouco tempo. E ele vai aceitar. O ‘sim‘ será dado porque o dirigente acredita na possibilidade de rebaixamento. ‘Não posso virar as costas ao clube nesse momento‘, disse a alguns amigos.

O convite será para gerente de futebol, que é um cargo remunerado e não para vice-presidente de futebol. Ou seja, para o lugar de Gustavo Oliveira e não de José Jacobson Neto. Marco Aurélio Cunha atualmente é responsável pelo setor de futebol feminino da CBF.

Assim que o convite chegar, vai procurar Marco Polo del Nero para resolver a situação. A ideia é pedir uma licença. Para assumir a CBF, ele renunciou ao cargo de vereador na cidade de São Paulo. Com tudo acertado, a primeira tarefa será a de unir todos os grupos na tarefa de salvar o time. Uma ação de impacto, de pronto-socorro, para usar o jargão médico. Os jogadores que não estão rendendo bem serão convidados para uma conversa particular, olho no olho.