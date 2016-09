Homem tem carro destruído pela enteada após bater na esposa

Redação Bem Paraná com BondeNews

08/09/16 às 17:03 Redação Bem Paraná com BondeNews

O carro de um homem foi destruído na tarde de ontem (7 de setembro) em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. Quem "agrediu" o veículo impiedosamente foi a enteada do homem, que se revoltou após vê-lo agredir sua mãe.

Segundo a Polícia Militar, tão logo o homem chegou em casa a enteada, armada com um tijolo, começou a bater em seu carro, danificando vidros e latarias. Interpelada sobre o porque teria feito isso, alegou que o padrasto teria batido em sua mãe.

Os três acabaram sendo levado à delegacia da cidade para que o caso fosse esclarecido.