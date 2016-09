Números retratam o pior ano de Marcos Guilherme

Marcos Guilherme: queda em números ofensivos e defensivos (foto: Franklin de Freitas)

O meia-atacante Marcos Guilherme, 21 anos, faz em 2016 sua pior participação no Campeonato Brasileiro. A decadência do jogador do Atlético Paranaense é retratada em vários números: gols, assistências, passes para finalizações, quantidade de passes por jogo, faltas sofridas e desarmes. Em todos esses itens o novato teve um desempenho melhor em 2014 e em 2015. E uma queda brusca em 2016.

No Brasileirão 2015, Marcos Guilherme viveu sua melhor temporada, com quatro gols e quatro assistências em 26 jogos (25 como titular). Em 2016, até agora, o jogador não fez gols e deu uma assistência em 15 partidas (sete como titular.

Em 2015, o novato teve melhor desempenho em vários outros aspectos do jogo. Teve uma média de 33,9 passes, 1,4 passes para finalizações e 1,7 finalizações por jogo, segundo dados do WhoScored. Em 2016, esses três números caíram para 12,6, 0,5 e 0,5.

Até no aspecto defensivo Marcos Guilherme apresentou uma queda de rendimento. Em 2014, ele roubou 1,6 bolas por jogo. Esse número caiu para 1,1 em 2015 e para 0,8 em 2016.

O site inglês WhoScored atribuiu uma nota aos jogadores a cada partida, com base em mais de 200 estatísticas. A nota média de Marcos Guilherme foi de 6,45 em 2014, 6,68 em 2015 e 6,24 em 2016.

Revelado na base do Atlético, Marcos Guilherme estreou no profissional em 2013. Naquele ano, era reserva do time sub-23 comandado pelo técnico Arthur Bernardes. Só fez uma partida como titular naquela competição e entrou como substituto em outras 15. Marcou um gol. Foi o jogador do time com mais assistências naquele Paranaense, com quatro passes para gols, empatado como meia Zezinho.

A DECADÊNCIA DE MARCOS GUILHERME

Números e estatísticas do jogador no Campeonato Brasileiro

2016

Nota média: 6,24

Jogos como titular: 7

Jogos como substituto: 8

Gols: 0

Assistências: 1

2015

Nota média: 6,68

Jogos como titular: 25

Jogos como substituto: 1

Gols: 4

Assistências: 4

2014

Nota média: 6,45

Jogos como titular: 33

Jogos como substituto: 3

Gols: 3

Assistências: 2

Finalizações por jogo

2016: 0,5

2015: 1,7

2014: 0,9

Passes para finalizações por jogo

2016: 0,5

2015: 1,4

2014: 0,7

Faltas sofridas por jogo

2016: 0,6

2015: 0,9

2014: 0,8

Passes por jogo

2016: 12,6

2015: 33,9

2014: 22,7

Precisão nos passes

2016: 87,3%

2015: 87,5%

2014: 82,6%

Bolas roubadas por jogo

2016: 0,8

2015: 1,1

2014: 1,6

Fonte: WhoScored