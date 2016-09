Pokémon Go chega a 500 milhões de downloads e ganha novidade

(foto: Reprodução)

Pokémon GO já foi conta com mais de 500 milhões de jogadores em todo o mundo. O número foi revelado por John Hanke, CEO da Niantic, durante o anúncio da versão Apple Watch do game, em evento realizado na última quarta-feira (07 de setembro).

Segundo Hanke, os servidores do jogo registraram cerca de 4,6 bilhões de quilômetros percorridos pelos jogadores. No game, os jogadores podem usar a câmera do celular para encontrar e capturar pokémon em locais do mundo real.

Além dos números, contudo, foi anunciado que no próximo 16 de setembro chegará ao mercado o Pokémon GO Plus, um acessório para os jogadores de Pokémon GO. Segundo a Niantic, o dispositivo em formato de relógio, que se conecta ao celular por meio de bluetooth, chegará paosteriormente à América do Sul, mas não foram especificadas datas ou mesmo quais países terão o lançamento a posteriori.

COm o dispositivo o jogador poderá interagir com o jogo sem olhar para a tela do celular. O relógio avisará quando o jogador estiver em uma PokéStop ou quando uma monstro aparecer em seu caminho. Após o alerta, será possível coletar o item ou capturar o pokémon com apenas um toque no acessório.