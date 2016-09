Patricia Spann e Misty Spann (foto: Divulgação Stephens County Sheriff's Office)

A americana Patricia Ann Spann, de 43 anos, está sendo acusada de incesto após se casar com a filha de 25 anos. Esta é a segunda vez que a mulher é alvo de tal acusação, segundo a imprensa americana. Em 2008 ela teria oficializado a união com seu filho.

O casamento de Patricia com sua filha, Misty Velvet Dawn Spann, aconteceu em março no estado de Oklahoma, mas só foi descoberto pela polícia no mês passado. Agora as duas estão sendo julgadas e permanecem detidas sob fiança de 10 mil dólares cada.

Em 2008 Patricia já havia se casado com um de seus filhos, mas um ano e meio depois a união foi anulada pela Justiça.

Sobre o casamento mais recente, Patricia explicou que havia perdido a guarda de seus três filhos para a avó paterna. Há cerca de dois anos, porém, se reencontrou com Misty e acreditou que não teria problema em se casar com ela já que seu nome não está na certidão de nascimento da filha.

No estado de Oklahoma é proibido o casamento entre pessoas da mesma família, independentemente se houver ou não relações sexuais.