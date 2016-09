A 6ª etapa do SuperBike Brasil será realizada neste final de semana no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais. Serão disputadas oito largadas ao longo de todo o domingo com transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube e com retransmissão da categoria SuperBike pelo canal de televisão Fox Sports 2 às 14h30. Hoje, iniciam os treinos livres. As primeiras motos entram na pista a partir das 8 horas e todos os pilotos das 18 categorias terão três sessões para experimentar o traçado e regular a parte mecânica dos equipamentos. Amanhã, os competidores voltam ao autódromo em busca de suas melhores marcas. O dia definirá a ordem dos grids de largada das oito corridas. No domingo as largadas começam a partir das 9 horas. A primeira corrida será a da categoria Honda Junior Cup – com meninos e meninas a partir de oito anos.