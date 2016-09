Setembro tem feira materna na Capital

Nos dias 24 e 25 de setembro acontece a Feira Maternarum, no Mamaworking (Rua Camões, 1275 Alto da XV. A décima edição do evento ganhou o nome de Brincando Junto com Criança na Plateia porque quem vai “mandar” nesse encontro são as crianças. É para elas que toda a feira está sendo montada. A curadoria de expositores priorizou empreendedoras de produtos e serviços voltados a crianças, de acessórios para bebês, roupas para o dia a dia, festas e de dormir a brinquedos de madeira e tecido, serão mais de 30 stands, e a programação cultural que traz mais de dez atrações culturais que vão oferecer de graça cultura, diversão e arte para os pequenos.

Outro diferencial são duas ações sociais vinculadas a esta edição. Uma é a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão encaminhados a instituições carentes e o stand da Blue Piece, uma marca social que ajuda ONGs que cuidam de crianças com autismo. Quem for à feira poderá adquirir esses produtos e contribuir com a causa.