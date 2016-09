Festa germânica recebeu bom público na sua abertura: atrações seguem até amanhã na Arena (foto: Franklin de Freitas)

Começou nesta quinta_feira (8) a 1ª edição da Oktoberfest Curitiba, realizada na Quadra Gastrô, novo espaço anexo à Arena da Baixada, e que tem capacidade para até seis mil pessoas. A Oktoberfest curitibana segue até sábado (10), e a expectativa dos organizadores é receber 10 mil visitantes nos três dias de festa. A Oktober reúne em um só lugar muitas atrações gastronômicas, artísticas e culturais dedicadas à valorização das tradições germânicas.

A Oktoberfest tem atrações culturais da região de Santa Catarina e interior do Paraná, como a Banda do Barril, Alpen Musikanten, Die Dorfmusikanten (da Colônia Witmarsum) e as tradicionais Banda do Caneco e Freunde Musikanten, que serão responsáveis pelo tradicional concurso dos Tomadores de Chope em Metro. Na programação também haverá um DJ tocando músicas alemãs. Embora o evento seja de tradição germânica, ocorrerão apresentações típicas de grupos folclóricos convidados de origem polonesa, ucraniana, árabe, italiana e portuguesa.

Um dos maiores destaques da festa fica por conta dos mais de 20 estilos de chopes entre o pilsen e artesanal, que prometem agradar os apreciadores de cervejas.

Na programação desta sexta (9), a partir das 12 horas, tem apresentações de DJs, grupos folclóricos, o Freunde Musikanten (Concurso do Chope em Metro) às 13h30. Às 19 horas acontece apresentação da Banda do Caneco e mais Concurso do Chope em Metro. Às 21 horas, o show é com o Azeitonas dá um Tempo. No Auditório Bier Garten, workshop com as Velhas Virgens às 19 horas.

De acordo com a organizadora do evento, Curitiba foi escolhida por ser uma cidade multiétnica e receber muito bem eventos temáticos. Além disso, os alemães fazem parte do crescimento do Paraná. Dai a ideia de trazer este evento que tem ênfase na gastronomia, alegria e folclore germânicos.