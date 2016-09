Festival e Ópera iniciam juntos

Ópera de Arame inaugurou o Festival, e vice-versa (foto: Franklin de Freitas)

Em 2016 o tradicional Festival de Teatro de Curitiba comemorou sua 25ª edição. A primeira delas, contudo, aconteceu justamente em 1992. O evento, idealizado por Leandro Knopfholz, acontece ininterruptamente desde então, tendo sido o precursor de muito do que se fez pelo teatro brasileiro no último quarto de século. Em sua primeira edição o Festival contou com 11 espetáculos. Desde então foram apresentados cerca de 5 mil espetáculos dentro do evento para aproximadamente três milhões de pessoas.

Ópera de Arame — Um dos principais cartões postais de Curitiba e eleito anos atrás uma das Sete Maravilhas do Brasil, a Ópera de Arame foi inaugurada em 19 de março de 1992, construída em apenas 75 dias na cratera de uma pedreira desativada no bairro Pilarzinho. Sonho de Uma Noite de Verão, de William Shakespeare, com o Grupo Ornitorrinco e direção de Cacá Rosset, foi o espetáculo de estreia, marcando também a abertura do 1º Festival de Teatro de Curitiba.