(foto: Franklin de Freitas)

Ano de profunda crise econômica e política. Um presidente eleito democraticamente em vias de ser deposto e sucedido pelo vice, um peemedebista. Ano também de eleições municipais, com Greca e Fruet polarizando a disputa pela Prefeitura de Curitiba. Ainda na Capital, o transporte coletivo vivia um momento decisivo, ao passo que a bicicleta era apontada como o “modal do futuro”.

Parece até 2016, mas na verdade trata-se de uma viagem no tempo. O ano ao qual nos referimos é 1992, ou seja, 24 anos atrás. À cabeça, então, vêm os versos de Parolagem da Vida, de Carlos Drummond de Andrade: “Como a vida muda / como a vida é muda”.

Desde então, é certo que Curitiba mudou (e muito), a começar pelo intenso crescimento populacional. Há 24 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Capital contava com 1.337.157 habitantes. Hoje, já são 1.893.997 habitantes segundo estimativa do próprio IBGE publicada no começo desta semana, o que significa um notável crescimento de 41,64%.

Por outro lado, o longíquo ano de 1992 permanece no cotidiano dos curitibanos. É que foi naquela década, e em especial no ano referido, que a “Cidade Sorriso” se afirmou como “Capital Ecológica”, como referência mundial em termos de mobilidade urbana e arquitetônica.

Para ficar só em alguns exemplos, basta relembrar que foi em 1992 que os famosos ônibus biarticulados — ideia exportada posteriormente para outras cidades mundo afora, como Bogotá (Colômbia) e Metz (França) — passaram a rodar pela cidade.

No princípio, eram três linhas do veículo de 25 metros, com 33 ônibus para atender a demanda. Hoje, já são sete linhas de biarticulados com uma frota de 145 veículos, o que comprova a consolidação do sistema.

Também foi naquele ano que teve início a criação e expansão da malha cicloviária de Curitiba, já com o intuito de fazer da bicicleta mais do que apenas um objeto para lazer.

Em termos arquitetônicos e culturais, os grandes destaques foram a inauguração da Ópera de Arame, em 18 de março de 1992, e a primeira edição do Festival de Teatro de Curitiba, que até hoje segue “firme e forte” na cena curitibana, ajudando atores, diretores e produtores de todo o país a conseguirem espaço para mostrar seus trabalhos.

Já em termos ambientais, houve a inauguração da Universidade Livre do Meio Ambiente, em 15 de junho daquele ano. O projeto da Unilivre, a exemplo da Ópera de Arame, foi de autoria do arquiteto Domingos Bongestabs, arquiteto e professor da UFPR.

A Curitiba de 1992

Crise econômica

O ano de 2016 está sendo de crise econômica e política. 1992, também. E embora alguns apontem que a crise atual é a pior da história do país, os números indicam que a situação 24 anos atrás era muito mais dramática — e só viria a ser solucionada com o Plano Real, já no governo de Itamar Franco. Naquele ano, o número de desempregados em Curitiba chegou a 60 mil, o que representava 10% da população economicamente ativa da cidade. A inflação, por sua vez, manteve-se durante todo o ano na faixa de 20% ao mês. Por fim, o número de pedidos de falência chegou a triplicar na Capital, com 450 registros de falência e 27 pedidos de concordata.

Impeachment

Chafurdado em escândalos que pipocavam incessantemente na imprensa, acusado pelo irmão e acuado pelas revelações acerca de PC Farias, tesoureiro de sua campanha, Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito democraticamente após a Ditadura Militar, não conseguiu chegar ao fim de seu mandato. Afastado do cargo em 29 de setembro de 1992 após votação na Câmara dos Deputados, chegou a renunciar em 29 de dezembro, mas não evitou seu impedimento pelo Senado no dia seguinte. Na época, a exemplo do que viria a acontecer com Dilma Rousseff, o clamor das ruas foi vital para o andamento do processo. E num ato na Boca Maldita, em Curitiba, Lula, que havia sido derrotado em 1989 por Collor, apoiou o afastamento do presidente. Segundo o petista, se o Congresso não votasse o impeachment ficaria “desacreditado” e “somente com a saída do governo” o país poderia voltar a caminhar. Num outro vídeo, afirma ainda que o afastamento de um presidente seria mesmo questão de pressão política.

Eleições Municipais

O ano de 1992, assim como 2016, foi de eleição municipal. Em Curitiba, a disputa ficou polarizada entre dois nomes: Rafael Greca e Maurício Fruet.

Ônibus biarticulado

Na manhã de 19 de dezembro de 1992 entraram em operação os primeiros ônibus biarticulados de Curitiba. O primeiro biarticulado, número 15, partiu do terminal do Boqueirão em direção à Praça Carlos Gomes exatamente às 10h30. Na época, Jaime Lerner já apostava alto na novidade, conhecida como “metrô de superfície”: “O biarticulado chamará a atenção do mundo”, afirmava o então prefeito.

Aposta nas bicicletas

Também em 1992 começou a florescer o sistema cicloviário em Curitiba. Ao final daquele ano, a Capital já contava com 95 quilômetros de ciclovias interligando bairros, universidades e áreas verdes.

Universidade Livre do Meio Ambiente

Criada em junho de 1991, a Unilivre funcionava dentro de uma casa no Bosque Gutierrez. No ano seguinte, porém, foi transferida para o Bosque Zanielli, onde ganhou uma sede, inaugurada em 15 de junho de 1992, construída integrada à natureza, no meio de um bosque de 30 mil metros quadrados de mata nativa e edificado em madeira de eucalipto e vidro e rodeado por paredes de pedras naturais.