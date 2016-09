Criminosos invadem loja de roupa e deixam R$ 30 mil de prejuízo

A volta do feriado de Sete de Setembro reservou uma surpresa amarga para uma família de Cascavel. É que a loja de roupas dos cascavelenses, que fica na Rua Paraná, região central do município a região oeste do estado, foi invadido por bandidos durante a madrugada de quinta-feira.

A ação, que foi registrada por câmeras de segurança, contou com a participação de dois homens, que usaram um veículo Celta para chegar ao estabelecimento. Um deles então quebrou a porta e os dois retiraram as roupas da loja, escolhendo camisas e calças femininas de marcas específicas, cujo valor não é menor que R$ 250,00.

Segundo Adriana Bueno, dona do estabelecimento, o prejuízo com a ocorrência passa dos R$ 30 mil. Um boletim de ocorrência já foi registrado e a Polícia Civil deve investigar o caso.