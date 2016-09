Greve fecha mais de 8.000 agências bancárias em todo o país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A greve dos bancários somou 8.454 agências e 38 centros administrativos fechados pelo Brasil em seu terceiro dia, nesta quinta-feira (8), informou a Contraf (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro). Segundo a associação, o número representa 35,9% das cerca de 20 mil agências que estão sob o guarda-chuva da Contraf e um crescimento de 13% na comparação com a terça-feira (6), início da greve -quando 7.359 agências paralisaram. Já no primeiro dia de greve, os bancos chamaram os sindicatos dos trabalhadores para uma nova rodada de negociações, que ocorrerá na sexta-feira (9) às 11h em São Paulo. Os bancários pedem reajuste de 5% acima da inflação do período (de 9,57%). Os bancos ofereceram, até aqui, aumento de 6,5% (abaixo da inflação) sobre o salário e benefícios -como vale­-alimentação e auxílio­-creche-, além de abono no valor de R$ 3.000.