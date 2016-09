Dólar e Bolsa têm leve alta com cautela nos cenários externo e interno

EULINA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar da alta forte do petróleo no mercado internacional, que normalmente impulsiona os mercados emergentes, como o brasileiro, o dólar fechou com leve ganho frente ao real nesta quinta-feira (8). Já o Ibovespa, que passou boa parte do pregão em baixa, inverteu o sinal e fechou no terreno positivo, ajudado pelo avanço das ações da Petrobras. O tom negativo dominou os negócios nos mercados financeiros depois que o presidente do BCE (Banco Central Europeu), Mario Draghi, contrariou as expectativas de investidores e disse que a autoridade monetária não discutiu uma extensão de seu programa de compra de ativos, que vai até março. Draghi minimizou a necessidade de novas medidas para estimular a economia europeia. As declarações desencadearam uma onda de aversão ao risco, que fez o euro e o dólar subirem. Outro dado que impulsionou a moeda foram os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, que caíram mais que o esperado na semana passada e atingiram o menor nível em sete semanas. "Qualquer dado sobre a economia americana mexe com os mercados, já que o Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) disse que olhará esses indicadores para decidir se aumentará os juros", afirma Rafael Ohmachi, analista da Guide Investimentos. No entanto, a maioria das apostas é de que essa elevação só ocorra em dezembro, justamente por causa de indicadores mistos sobre a economia americana. No campo doméstico, o anúncio de que o presidente Michel Temer enviará a proposta de reforma da Previdência ao Congresso agradou aos investidores. "Entretanto, há ainda um clima de cautela, também por causa do processo de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha", afirma José Faria Júnior, diretor-técnico da Wagner Investimentos. "Os investidores temem que Cunha faça uma delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato e atinja Temer ou pessoas próximas a ele", acrescenta. Grupos significativos do chamado "centrão" decidiram não participar da tentativa de salvar o mandato de Cunha (PMDB-RJ), o que reforça a tendência de que ele tenha o mandato cassado na votação prevista para a noite de segunda-feira (12). Além disso, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta quinta-feira, por 10 votos a 1, rejeitar o pedido do ex-presidente da Câmara para suspender seu processo de cassação na Câmara. CÂMBIO E JUROS Após um pregão volátil, o dólar comercial fechou em alta de 0,06%, a R$ 3,2120, enquanto o dólar à vista perdeu 0,04%, a R$ 3,1988. Pela manhã, como de costume, o Banco Central leiloou 10.000 contratos de swap cambial reverso, equivalentes à compra futura de dólares, no montante de US$ 500 milhões. Analistas afirmam, que, neste ritmo, o BC vai zerar sua posição vendida em dólares até o final deste ano. O estoque de swap cambial tradicional, que corresponde à venda futura da moeda americana, está atualmente em cerca de US$ 37,6 bilhões. Em fevereiro, estava em aproximadamente US$ 110 bilhões. No mercado de juros futuros, o contrato de DI para janeiro de 2017 recuou de 13,955% para 13,950%; o contrato de DI para janeiro de 2018 caiu de 12,500% para 12,470%; e o contrato de DI para janeiro de 2021 subiu de 11,860% e 11,890%. O CDS (credit default swap) brasileiro de cinco anos, espécie de seguro contra calote e indicador de percepção de risco, subia 0,06%, aos 245,144 pontos. BOLSA Depois de ter recuado a maior parte da sessão, o Ibovespa fechou em alta de 0,17%, aos 60.231,65 pontos, renovando a maior pontuação em dois anos. O giro financeiro foi de R$ 7,9 bilhões. A alta do índice foi sustentada pelas ações da Petrobras, que subiram 1,71%, a R$ 14,22 (PN), e 2,43%, a R$ 16,39 (ON). A forte valorização de cerca de 4% do petróleo no mercado internacional ajudou os papéis da estatal. A commodity subiu depois que os estoques semanais de petróleo nos EUA tiveram a maior queda em 17 anos. Além disso, os investidores reagiram positivamente à notícia de que a Petrobras concluiu as negociações para a venda de sua rede de gasodutos da região Sudeste a consórcio liderado pela canadense Brookfield. A operação, avaliada em US$ 5,2 bilhões, é a maior até agora do plano de venda de ativos da estatal. Os papéis da Vale caíram 1,48%, a R$ 15,21 (PNA), e 2,62%, a R$ 17,79 (ON), pressionados pela queda do minério de ferro na China. No setor financeiro, Itaú Unibanco PN perdeu 1,18%; Bradesco PN, +1,33%; Bradesco ON, -0,06%; Banco do Brasil ON, +0,45%; Santander unit, -0,43%; e BM&FBovespa ON, -1,27%. As ações ON da JBS subiram 7,35%, a R$ 11,82, recuperando-se das quedas nas duas sessões anteriores depois que os empresários Joesley e Wesley Batista, donos da J&F, a holding controladora da JBS, foram alvos da Operação Greenfield. Fora do índice, as ações da Oi recuaram 2,81%, a R$ 3,80 (ON), e 4,51%, a R$ 2,75 (PN). O comitê de credores que representa 40% dos títulos emitidos pela empresa disse, em nota divulgada nesta quinta-feira, que o plano de recuperação judicial apresentado pela Oi "busca enriquecer" os atuais acionistas da companhia. EXTERIOR Em Nova York, o índice S&P 500 perdeu 0,22%; o Dow Jones, -0,25% e o Nasdaq, -0,46%. Além da aversão global ao risco, a queda de 2,62% das ações da Apple, após o lançamento do IPhone 7, pressionou os índices. Na Europa, a Bolsa de Londres subiu 0,18%; Paris, -0,34%; Frankfurt, -0,72%; Madri, +0,95%; e Milão, +0,48%. Na China, o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve queda de 0,04%. O índice de Xangai subiu 0,15%. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,32%.