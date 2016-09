Justiça suspende assembleia de acionistas sobre novo conselho da Oi

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Justiça suspendeu novamente a realização de duas assembleias de acionistas convocadas pelo fundo do empresário Nelson Tanure, que ocorreriam nesta quinta-feira (8). Segundo comunicado divulgado pela Oi, a decisão foi tomada após recursos da Bratel, subsidiária da holding portuguesa Pharol. Em uma das assembleias, o fundo controlado por Tanure, Societé Mondiale, pretendia propor alterações no conselho de administração da companhia. Na outra, o empresário proporia responsabilização dos gestores pela crise da empresa, que apresentou na segunda-feira (5) plano de recuperação judicial para enfrentar uma dívida de R$ 65 bilhões. A Folha de S.Pauloapurou que, apesar da convocação das assembleias, Tanure vem negociando um acordo com os portugueses para compartilhar a gestão da companhia. A movimentação não agrada grandes credores, que também têm o interesse em participar da gestão após a aprovação do plano de recuperação judicial. Nesta quinta, um comitê de credores representados pelo banco de investimento Moelis & Company divulgou nota criticando o plano de recuperação apresentado pela Oi e antecipando rejeição ao modelo proposto. Eles reclamam que a proposta da empresa impõe sacrifícios apenas aos credores, que teriam que perdoar R$ 22 bilhões em dívidas sem acesso imediato à gestão da companhia. "O plano apresentado pela companhia requer um extraordinário perdão da dívida, alongamento substancial do prazo de pagamento e outras concessões dos credores. No entanto, o Plano não impõe qualquer sacrifício aos acionistas", diz o texto. O grupo é formado por cerca de 70 instituições que detêm mais de 40% do valor total dos títulos emitidos pela Oi no mercado internacional.