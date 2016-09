Claudio Lima, 27 anos, faria o desligamento da água na manhã desta terça (6), em um imóvel em Pinhais, no Jardim Amélia. As pessoas que estavam na casa autorizaram a entrada dele, mas logo que o rapaz acessou o compartimento do registro de água foi surpreendido por um ninho de cobras. O fúncionário deixou o local imediatamente e acionou a Polícia Ambiental.

Linha Sta. Cândida/C. Raso começa a ganhar tomadas e Wi-Fi

Já está disponível em alguns biarticulados da linha Santa Cândida/Capão Raso, tomadas e rede Wi-Fi. Pelo jeito ainda está em fase de teste.

Da Rússia Brasileira

Ladrão é preso após furtar poste no norte do Paraná

Mais um crime comum da Rússia Brasileira. A situação inusitada aconteceu no norte do Paraná. O homem foi preso pela Polícia Militar de Cornélio Procópio após roubar um poste de iluminação pública de uma praça. O objeto foi recuperado no domingo (4). Além de levar o poste, o detido, identificado como Marcelo Pinheiro, furtou também uma bicicleta. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. O poste foi levado pela viatura do pelotão de trânsito da Polícia Militar, e os policiais tiveram, inclusive, dificuldade para carregá-lo. O homem disse aos policiais que venderia o poste a um ferro velho.

VIDEO DA SEMANA

Rolê Mil Grau Ep. 2

MAIS

https://www.youtube.com/watch?v=KHvoGS1w9Pw

Sátira com o Shopping Total, lugar onde as pessoas têm dificuldades para achar a saída