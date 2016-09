Presidente da CNI considera lenta a abertura comercial argentina

LUCIANA DYNIEWICZ BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A abertura comercial prometida pelo presidente da Argentina, Mauricio Macri, está devagar. A avaliação é do presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson de Andrade, que esteve em Buenos Aires nesta quinta-feira (8) em uma missão comercial. De acordo com Andrade, as conversas com o governo argentino indicam uma disposição para ampliar as relações bilaterais, mas ainda não houve um avanço significativo. Desde 2011, as transações comerciais entre os dois países recuaram 42%, em grande parte devido às medidas protecionistas adotadas por Cristina Kirchner (2007-2015). Macri defende uma redução nas restrições, mas tem sido pressionado pelo setor produtivo argentino, que se vê ameaçado pelas importações. "É verdade que ainda há dificuldades [para vender e investir no país], mas estamos tentando discutir com o governo", disse Andrade. Sobre a resistência de alguns setores argentinos às importações, afirmou que é uma questão que deverá ser enfrentada. "No Brasil, passamos anos dificultando a abertura do mercado, mas vimos que foi um prejuízo para as indústrias, que poderiam ter se modernizado." Para o presidente, o recuo no comércio e nos investimentos entre os dois países também decorre das crises econômicas que eles enfrentam. Na tentativa de alavancar as transações, a CNI e a UIA (União Industrial Argentina) acertaram a criação do Conselho Empresarial Brasil-Argentina, que deverá apresentar demandas empresariais conjuntas dos países a seus governos. BRASIL Andrade destacou apoiar a reforma trabalhista proposta pelo presidente Michel Temer. Entre as medidas previstas estão a terceirização irrestrita e a prevalência dos acordo entre sindicatos e empresas sobre a legislação. "Os trabalhadores hoje são muito bem assessorados pelas centrais sindicais. O próprio trabalhador é uma pessoa que sabe o que quer, o que precisa e onde quer chegar." Em relação à jornada de trabalho, disse que a CNI não defende sua ampliação, mas a manutenção de 44 horas semanais. Em julho, Andrade causou polêmica ao comentar que a França havia autorizado até "80 horas" de trabalho por semana. Nesta quinta, entretanto, ele disse que não quis sugerir que o Brasil adotasse uma prática semelhante. "Nunca defendi 80 horas de trabalho, até porque eu também não trabalho 80 horas."