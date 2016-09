Banco vai deixar que clientes abram conta com selfie

O banco HSBC vai permitir que seus clientes usem selfies para abrir novas contas. O banco, visando agilizar e simplificar o processo de abertura de novas contas, permitirá que novos clientes se registrem com um autorretrato, que terá validade ao ser usado junto com outras informações da pessoa, presentes em um passaporte, por exemplo. Os clientes poderão utilizar o recurso com selfies a partir de dispositivos Android e iOS. De acordo com Richard Davies, executivo do HSBC, o banco conseguirá ser capaz de abrir contas mais rapidamente com esse formato. A tecnologia do HSBC será semelhante a do ‘Mastercard Identity Check’, que utiliza rastreamento facial para verificar contas de clientes. No método da Mastercard, quando um usuário tira uma selfie o sistema avalia a imagem com fotos de documentos oficiais e verifica a legitimidade da operação.

Cibercrime na Olimpíada

A realização de um dos principais eventos mundiais no Rio de Janeiro fez com que todas as atenções ficassem voltadas para o Brasil. E, entre esses olhares, os usuários de dispositivos móveis chamaram ainda mais a atenção dos cibercriminosos. Segundo dados do Mapa de Ameaças Digitais desenvolvido pela PSafe, empresa brasileira líder em segurança e performance mobile, apenas no mês de agosto foram bloqueadas mais de 10 milhões de malwares no Brasil - número 150% maior que a média mensal de ataques, que gira em torno de 4 milhões. No TOP 5 de estados mais visados pelos cibercriminosos, São Paulo e Rio de Janeiro se destacaram, com mais de 2,7 milhões e 1,2 milhão de tentativas de ataques respectivamente. Na sequência, aparecem Minas Gerais (882 mil), Bahia (687 mil) e Pernambuco (542 mil).

Biblioteca de Apps

1000 pôsteres de cinema

Um site disponibilizou mais de 1000 pôsteres em alta para baixar, que vão desde clássicos dos anos 80 e 90 até séries de TV e animações da Disney e Pixar. E o responsável por essa relíquia é o fórum Blu-Ray que, desde 2011, vem reunindo pôsteres dos mais diversos tipos, além de contar com uma equipe que “apaga” palavras, datas, números ou qualquer outra informação que tenha vindo junto ao cartaz do filme ou série. http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=220892.

Fofurices na rede

Face no cabelo

Faces feitas no cabelo. Sim, isso existe na internet. http://www.toxel.com/inspiration/2016/09/02/face-hairstyles/