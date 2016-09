Cartilha alerta sobre segurança: web é real

Com o aumento dos chamados cibercrimes, que são os crimes cometidos na internet, o Centro de Estudos e Respostas a Incidentes de Segurança para a Internet (Cert), do Comitê Gestor da Internet no Brasil, elaborou uma cartilha. No documento os usuários encontram várias informações, algumas bastante simples, sobre como se proteger da ação destes criminosos.

O Cert é o responsável por tratar incidentes de segurança em computadores que envolvam redes conectadas à internet brasileira. A cartilha é disponibilizada pelo endereço http://cartilha.cert.br/, no qual é possível fazer o download dos temas separados em 14 itens.

O primeiro item trata da Segurança da Internet de modo geral. O primeiro conselho para quem usa a rede é ter consciência de que a internet não é “virtual” e sim um meio real onde os dados são reais, assim como as empresas e pessoas com as quais se interage.

“Desta forma, os riscos aos quais se está exposto ao usá-la são os mesmos presentes no dia a dia e os golpes que são aplicados por meio dela são similares àqueles que ocorrem na rua ou por telefone”, frisa o texto da cartilha.

Antes de detalhar os cuidados específicos, o item pontua a necessidade de que na internet sejam tomados os mesmos cuidados e preocupações que se tem no dia a dia parar ir ao banco ou em qualquer outra loja do comércio. Um exemplo é a escolha das lojas virtuais, onde a preferência deve ser dada às que têm site seguros, evidenciados pelo cadeado no base da página e a letra S, acrescida no endereço https.

CARTILHA

1 Segurança na Internet: A Internet já está presente no cotidiano de grande parte da população e, provavelmente para estas pessoas, seria muito difícil imaginar como seria a vida sem poder usufruir das diversas facilidades e oportunidades trazidas por esta tecnologia.

Para tentar reduzir os riscos e se proteger é importante que o usuário adote uma postura preventiva e que a atenção com a segurança seja um hábito incorporado à sua rotina, independente de questões como local, tecnologia ou meio utilizado.

2 Golpes na internet: Normalmente, não é uma tarefa simples atacar e fraudar dados em um servidor de uma instituição bancária ou comercial e, por este motivo, golpistas vêm concentrando esforços na exploração de fragilidades dos usuários. Utilizando técnicas de engenharia social e por diferentes meios e discursos, os golpistas procuram enganar e persuadir as potenciais vítimas a fornecerem informações sensíveis ou a realizarem ações, como executar códigos maliciosos e acessar páginas falsas.

3 Ataques na internet: Ataques costumam ocorrer na Internet com diversos objetivos, visando diferentes alvos e usando variadas técnicas. Qualquer serviço, computador ou rede que seja acessível via Internet pode ser alvo de um ataque, assim como qualquer computador com acesso à Internet pode participar de um ataque.

4 Códigos Maliciosos: Códigos maliciosos (malware) são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Algumas das diversas formas como os códigos maliciosos podem infectar ou comprometer um computador

5 Spam: Spam1 é o termo usado para se referir aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Quando este tipo de mensagem possui conteúdo exclusivamente comercial também é referenciado como UCE (Unsolicited Commercial E-mail).

6 Outros riscos: Atualmente, devido à grande quantidade de serviços disponíveis, a maioria das ações dos usuários na Internet são executadas pelo acesso a páginas Web, seja pelo uso de navegadores ou de programas leitores de e-mails com capacidade de processar mensagens em formato HTML.

7 Mecanismos de segurança: Para se proteger é importante adotar cuidados comuns ao dia a dia. Para prover e garantir estes requisitos, foram adaptados e desenvolvidos os mecanismos de segurança que, quando corretamente configurados e utilizados, podem auxiliá-lo a se proteger dos riscos envolvendo o uso da Internet.

8 Contas e senhas: Uma conta de usuário, também chamada de "nome de usuário", "nome de login" e username, corresponde à identificação única de um usuário em um computador ou serviço. Por meio das contas de usuário é possível que um mesmo computador ou serviço seja compartilhado por diversas pessoas, pois permite, por exemplo, identificar unicamente cada usuário, separar as configurações específicas de cada um e controlar as permissões de acesso.

9 Criptografia: A criptografia, considerada como a ciência e a arte de escrever mensagens em forma cifrada ou em código, é um dos principais mecanismos de segurança que você pode usar para se proteger dos riscos associados ao uso da Internet.

10 Uso seguro da internet: A Internet traz inúmeras possibilidades de uso, porém para aproveitar cada uma delas de forma segura é importante que alguns cuidados sejam tomados. Além disto, como grande parte das ações realizadas na Internet ocorrem por intermédio de navegadores Web é igualmente importante saber reconhecer os tipos de conexões existentes e verificar a confiabilidade dos certificados digitais antes de aceitá-los.

11 Privacidade: Cuidados na navegação em redes sociais e lojas online

12 Segurança de computadores: Muito provavelmente o computador pessoal em que a maioria dos dados está gravada. Por isto, mantê-lo seguro é essencial para se proteger dos riscos envolvidos no uso da Internet através de configurações de segurança

13 Segurança de redes: Inicialmente, grande parte dos acessos à Internet eram realizados por meio de conexão discada com velocidades que dificilmente ultrapassavam 56 Kbps. O usuário, de posse de um modem e de uma linha telefônica, se conectava ao provedor de acesso e mantinha esta conexão apenas pelo tempo necessário para realizar as ações que dependessem da rede. Por isso, também é necessário a configuração de segurança de rede.

14 Segurança em dispositivos móveis: Dispositivos móveis, como tablets, smartphones, celulares e PDAs, têm se tornado cada vez mais populares e capazes de executar grande parte das ações realizadas em computadores pessoais, como navegação Web, Internet Banking e acesso a e-mails e redes sociais. Infelizmente, as semelhanças não se restringem apenas às funcionalidades apresentadas, elas também incluem os riscos de uso que podem representar.

Fonte: http://cartilha.cert.br/