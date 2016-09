Candidato único

Os eleitores de 97 municípios de 13 estados brasileiros não terão muitas dificuldades para decidir em quem votar dia 2 de ourubro. É que nestas localidades terá apenas um candidato ao cargo de prefeito. Os números estão disponíveis no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e podem ser acessados no sistemaDivulgaCandContas 2016 ou no Repositório de Dados Eleitorais. De acordo com o levantamento, o Rio Grande do Sul é o estado com mais cidades com apenas um candidato à Prefeitura: 32. Em segundo lugar está São Paulo (17), seguido de Minas Gerais (16).

Único

O Paraná contabiliza 14 cidades onde a disputa terá apenas um candidato. A lista inclui Altamira do Paraná, Araruna, Assis Chateaubriand, Bom Jesus do Sul, Brasilândia do Sul, Cidade Gaúcha, Itaguajé, Janiópolis, Miraselva, Santa Izabel do Oeste, Santa Mariana, São Jorge do Ivaí, São José da Boa Vista e Terra boa.

1 a cada 3

As novas regras eleitorais aprovada pelo Congresso não inibiram muito as falcatruas em tempo de eleições. Levantamento do Tribunal de Contas da União identificou indícios de irregularidade em 1 a cada 3 doadores que contribuíram para as campanhas municipais de outubro. Entre as principais suspeitas estão a contribuição feita por pessoas que aparecem registradas como mortas ou são beneficiárias do programa Bolsa-Família.

Gastos de Fruet

O vereador Jorge Bernardi (Rede), que é vice na chapa de Requião Filho (PMDB) a prefeitura de Curitiba, afirmou esta semana que vai pedir informações sobre os gastos da campanha de reeleição do prefeito Gustavo Fruet (PDT). Da Tribuna da Câmara, Bernardi afirmou ter recebido informações que os gastos “foram embutidos anteriormente em publicidade, na preparação de anúncios”.

Lerner na telona

O documentário “Jaime Lerner - Uma história de Sonhos”, de Carlos Deiró, estreia dia 14 nas telas do Cineplex do Pátio Batel, em Curitiba. Ontem (08) a obra, da Pandora Filmes, estreou no Espaço Itaú do Cinema Frei Caneca em São Paulo e no Espaço Itaú de Cinema Botafogo, no Rio de Janeiro.

Dilma na campanha

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) vai mesmo participar de campanhas eleitorais pelo país. A informação foi confirmada ao Estadão pelo ex-ministro Miguel Rosseto (Trabalho e Previdência Social). “Ela vai gravar programas (para a propaganda eleitoral na TV), vai participar em atos no Brasil, sim”, disse.

Paraná

Rosseto adiantou que Dilma deve cumprir agenda em Curitiba e em Ponta Grossa e retribuir o apoio que recebeu dos candidatos Tadeu Veneri (PT), Requião Filho (PMDB), Gustavo Fruet (PDT) e Aliel Machado (Rede).

Humor negro

A Delegacia da Mulher investiga um suposto estupro de vulnerável dentro de um Hospital Universitário no Paraná. De onde é o suspeito? De Ponta Grossa.