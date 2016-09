Afeganistão pede ajuda contra Taleban

Afeganistão — O Taleban entrou na capital da província de Uruzgan, no sul do Afeganistão, ontem, provocando violentos confrontos, o que levou todas as autoridades do governo a fugirem da cidade e a pedirem reforço, informou uma autoridade afegã. O ataque de surpresa dos insurgentes levou todos os postos de controle ao redor da cidade a serem ocupados ou destruídos, segundo o porta-voz provincial, Mohammad Doost Nayab, que pediu para o governo em Cabul reforços urgente. Nayab disse que todos os postos de controle ao redor da cidade foram ocupados ou destruídos e apelou para o governo em Cabul reforços rápidos. “Eu ainda não consigo estimar o número de Morts e temos que a cidade possa cair nas mãos dos insurgentes em breve”. Centenas de Talebans estão envolvidos no ataque, disse Nayab. No entanto, poucas horas depois, o Ministério de Defesa do Afeganistão disse que o Taleban tinha sido expulso de Tirin Kot. Mohammad Radmanish, deputado do ministério e porta-voz, disse que as sedes do Exército, da polícia e dos serviços de inteligência na cidade foram todos protegidos.

Tiroteio

Estados Unidos — Uma estudante morreu em uma escola de ensino médio na cidade de Alpine, no Texas (EUA), depois que ela atirou em uma outra aluna e aparentemente, em seguida, se matou, de acordo com o xerife local. “Parece que a menina atirou nela mesma”, afirmou Ronny Dodson, xerife do condado de Brewster, à rádio KVLF. A arma foi encontrada perto da garota que morreu. O incidente ocorreu pouco antes das 9 horas (no horário local). As autoridades ainda não informaram o motivo que levou a garota a atirar na outra.

Guantánamo

Laos — O presidente dos EUA, Barack Obama, disse ontem que ele “não está preparado para desistir” de sua promessa de fechar o centro de detenção de Guantánamo, na Baía de Guantánamo, em Cuba, e que deverá permanecer aberta até o fim de seu mandato, em janeiro. “Eu não estou preparado para admitir que pode continuar aberto, porque nós estamos trabalhando de modo diligente para continuar a reduzir o número de detentos”, disse Obama. Ele fez os comentários em uma entrevista no fim da reunião de cúpula com líderes asiáticos, no Laos.