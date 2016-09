Candidatos elevam tom de ataques na TV

Depois de um início morno, os candidatos a prefeito de Curitiba elevaram o tom das críticas entre si na propaganda eleitoral de rádio e televisão na última semana. A escalada de ataques e contrataques ficou mais evidente nos programas e inserções dos candidato do PMN, o ex-prefeito Rafael Greca e do atual prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT). Ambos trocaram farpas sobre apoios e alianças políticas feitas para esta eleição e disputas passadas.

Em vídeo exibido ao longo da programação, Fruet partiu para cima do ex-prefeito, questionando o fato dele ter se aliado ao senador e ex-governador Roberto Requião (PMDB) depois de ter integrado o grupo do ex-governador Jaime Lerner, e de hoje ter o apoio do grupo do atual governador Beto Richa (PSDB) após ter “batido de frente” com o ex-prefeito e sucessor do tucano, Luciano Ducci (PSB), nas eleições de 2012.

Greca rebateu com outro vídeo no qual lembra que Fruet tentou ser candidato a prefeito no PMDB de Requião e no PSDB de Richa, mas acabou não conseguindo e se elegeu em 2012 com o apoio do PT da ex-presidente Dilma Rousseff e da senadora Gleisi Hoffmann.

“Num passado distante Greca não amava Requião”, lembrou a propaganda de Fruet, exibindo em seguida vídeo no qual o ex-prefeito, então aliado de Lerner, criticava o senador, dizendo que Requião, ao seu ver era “um exú do contra”.

“Na época Greca amava Lerner. Mas Greca queria ser candidato ao governo. Lenner não queria que ele fosse. Então ele passou a amar Requião”, continua a propaganda do atual prefeito. “Junto com Requião, Greca não amava Ducci e também não amava Richa”, diz o texto do peça, que em seguida exibiu imagens de protesto contra Richa no teatro Guaíra e reprodução de postagem de Greca comentando o episódio. “Mas Greca queria ser candidato a prefeito e Requião não queria que ele fosse. Então Greca passou a amar Ducci e também Beto Richa. Ninguém sabe a sequência dessa história. Amor de conveniência e falta de coerência. Você confia?”, conclui a propaganda de Fruet, ironizando o slogan de campanha de Greca, cuja coligação tem o nome de “Inovação e Amor”.

Troco - A campanha de Greca respondeu acusando Fruet de usar o horário eleitoral para atacá-lo sem razão. “Fruet, quando era do PMDB, quis ser prefeito e não deu certo. No PSDB também não deu certo. Aliou-se ao PT de Dilma e Gleisi, elegeu-se, mas não deu certo. Poucos recursos federais, impeachment, e pra piorar colocou o povo de Curitiba no meio de uma briga com o governo do Estado”, diz a inserção.

Pedras

O candidato do PMN, Rafael Greca aproveitou para acusar o prefeito Gustavo Fruet de criar um conflito político com o governo do Estado. “Greca tem orgulho de ter sido urbanista no IPPUC e quando prefeito manteve relação com os dois governadores da época: Jaime Lerner e Requião. Deu certo. Ganhou o prêmio mundial do habitat”, alega. “Diferente de Fruet, Greca manteve o diálogo com firmeza, liderança, ideias próprias e claras. É proposta concreta de Greca o fim da briga com o governo do Estado que tanto prejudica Curitiba. Esse jeito de fazer campanha e governar são velhos, ultrapassados, ruins para o povo”, aponta a campanha do ex-prefeito.

Em outra inserção, Greca também ironizou os ataques de Fruet, dizendo que vai usar as “pedras” atiradas pelos adversários para consertar as calçadas de Curitiba.