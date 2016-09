(foto: Divulgação)

Em encontro com comerciantes e moradores do bairro Santa Felicidade, o candidato do PSD à prefeitura de Curitiba, deputado estadual Ney Leprevost, prometeu, se eleito, revitalizar a avenida Manoel Ribas, principal acesso ao pólo gastronômico. “Esta via merece um cuidado especial. Vamos investir na tecnologia de sincronização de semáforos e bueiros inteligentes, dimerização da iluminação pública e revitalização e construção de calçadas”, disse Leprevost.

Monitoramento

O candidato também afirmou que o bairro, a exemplo de outros, contará com a presença da Guarda Municipal para auxiliar as polícias no patrulhamento preventivo, que terá como sua principal missão a proteção ao cidadão. “Curitiba terá também um Centro de Monitoramento Integrado com câmeras da Prefeitura, das polícias, de empresas de segurança, de edifícios privados e residenciais na prevenção do crime”, explicou.

Cultura

O candidato do PMDB, Requião Filho aproveitou o feriado prolongado para conversar com representantes dos diversos setores da cultura de Curitiba. O tema principal foi o contingenciamento de verbas na área cultural, que teria gerado desemprego no setor, além da necessidade de realização de concursos públicos na área. Para o peemedebista, é necessário recuperar a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e investir no Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC). “A cultura está abandonada. Temos que fortalecê-la investindo nos artistas locais e fazendo uma aproximação efetiva com a comunidade, especialmente com as crianças”, disse.

“Donos da cidade”

O candidato do PT, deputado estadual Tadeu Veneri, questionou, nos últimos programas, a relação dos grupos políticos que têm comandado a Capital paranaense ao longo dos últimos anos com o poder econômico que ele chama de “donos da cidade”, em prejuízo da maioria da população. Segundo ele, boa parte dos problemas do dia a dia dos curitibanos decorrem do fato da Prefeitura manter contratos milionários com grupos empresariais para prestarem serviços essenciais como transporte público, limpeza urbana e processamento do lixo e gerenciamento das informações. “É preciso ter coragem e compromisso para enfrentar os donos da cidade, os grupos empresariais que comandam a especulação imobiliária em Curitiba, o transporte coletivo, os esquemas do lixo e da tecnologia da informação”, defendeu.

Comec

O Tribunal de Contas julgou irregular a execução de obras realizadas em 2009 e 2010 pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), sob supervisão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedu). Em função disso, os responsáveis pela Comec e a Sedu à época, Maria Letizia Jimenez Abbate Fiala e Luiz Forte Netto, foram multados individualmente em R$ 1.450,98. O motivo da desaprovação foram irregularidades nas obras do Projeto de Integração e Transporte (PIT), financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como deficiências nos projetos executivos, que estavam desatualizados.

“Fantasmas”

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da 1ª Promotoria de Justiça de Campo Largo, cumpriu na terça-feira,mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal da cidade. A residência de um funcionário suspeito de ser “fantasma” também foi alvo da operação. O Gaeco investiga a suspeita da existência de servidores “fantasmas”, funcionários que recebiam salários sem comparecer ao trabalho, além do recebimento de “diárias frias” entre os anos de 2014 e 2015.