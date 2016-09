Dias de sol lotam as praias e os parques de Curitiba

Jardim Botânico recebeu grande número de visitantes (foto: Franklin de Freitas)

O feriado da Independência e da Padroeira de Curitiba foram de tempo bom na Capital e no Litoral. Isso ajudou para que as regiões tivessem bom movimento nos últimos dois dias. No Litoral, as praias tiveram bom movimento, recebendo milhares de pessoas vindas principalmente de Curitiba. Quem ficou na cidade, aproveitou os parques para passeios.

O tempo bom provocou um grande movimento na BR-277 entre Curitiba e as praias desde o fim da tarde de terça-feira. Na quarta-feira, o pico de veículos superou 2 mil por hora entre o fim da manhã e a tarde. Cerca de 35 mil veículos circularam nos dois sentidos da rodovia neste dia.

Ontem, o tráfego sentido Litoral foi normal ao longo do dia. Já no retorno para Curitiba, o movimento começou a crescer no final da tarde com quase mil carros por hora fazendo o percurso. Hoje, até o fim da tarde, uma nova leva de veículos deve descer a Serra do Mar. Até o fim do feriado prolongado, na noite de domingo, a Ecovia estima que 160 mil veículos terão circulado pelos dois sentidos da estrada.

Parques — O tempo bom também foi aproveitado por quem ficou em Curitiba. Na ausência da praia, os parques da Capital receberam um bom número de visitantes, tanto na quarta-feira como ontem. O Jardim Botânico foi um dos mais procurados. As temperaturas na Capital ficaram agradáveis. No final da tarde de ontem os termômetros estavam pouco acima dos 20ºC. Até o domingo, praias e Capital devem ter dias de calor durante as tardes.