O que os candidatos a prefeito de Curitiba têm a dizer sobre saúde pública

A saúde pública é apontanda pelas pesquisas de opinião como uma das maiores preocupações da população de Curitiba. A demora por atendimento, seja consultas básicas ou especializadas e exames, segue sendo um problema comum às grandes cidades brasileiras e um desafio para os administradores.

Essa situação se agrava ainda mais em um cenário de crise econômica, em que o desemprego empurra pessoas que não podem mais pagar planos de saúde para o sistema público.

Na segunda série de reportagens sobre os desafios da Capital paranaense nesta eleição, a reportagem do Bem Paraná perguntou aos candidatos a prefeito qual a opinião deles sobre o tema, e quais as propostas que eles apresentam nesta campanha para melhorar atendimento em saúde à população curitibana nos próximos quatro anos, levando-se em consideração a escassez de recursos e a complexidade que essa área exige nos tempos atuais.



Bem Paraná - As pesquisas de opinião pública apontam que a população considera a saúde pública um dos principais problemas de Curitiba. Como enfrentar essa situação diante da escassez de recursos e do aumento da demanda?

Rafael Greca (PMN)

A saúde é hoje o nosso principal problema e minha prioridade. Está abandonada no relato que me é feito pelos moradores de bairros e visto por mim nas visitas realizadas ao longo do ano. Faltam remédios, desde as pazinhas para observar as infecções de garganta até os medicamentos básicos para pressão, febre e dores. Os indicadores da saúde, segundo dados da Secretaria Municipal, mostram que os casos de sífilis por exemplo em gestantes aumentaram de 62 (em 2010) para 440 (2015) e em bebês, subiu de 54 para 153. Isso demonstra no mínimo falha na assistência ao pré-natal, um serviço que tivemos orgulho de criar que é o Programa Nascer Curitiba Vale a Vida, depois transformado no Mãe Curitibana. Vamos retomar esse projeto, assim como a atenção primária básica à saúde, para que os postos voltem a ser procurados de forma correta e as unidades 24 horas atendam as urgências e emergências. Vou criar um aplicativo também para que os cidadãos não precisem mais amanhecer na frente do posto em busca de uma consulta. Quero criar o Centro de Estabilização para pacientes psiquiátricos e narco dependentes e o Centro Metropolitano de Especialidades em parceria com o Governo do Paraná.

Gustavo Fruet (PDT)

A Saúde está entre os principais desafios das administrações municipais no Brasil. Nessa área, nos últimos quatro anos, Curitiba ampliou e fortaleceu o atendimento em várias dimensões:

- Aumento de 43% no volume de recursos municipais chegando a R$ 1,7 bilhão em 2016 – R$ 850 milhões com recursos próprios.

- Cobertura da atenção básica de 47% par 59% da população: 6,5 milhões de consultas médicas entre 2013 e 2016 / 21,5 milhões de atendimentos de enfermagem / 4,7 milhões de procedimentos odontológicos / 845 milhões de medicamentos distribuídos gratuitamente.

Para a próxima gestão, propomos a implantação de novas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde e a execução de melhorias nas Unidades já existentes, que permitirão aos curitibanos uma saúde pública eficiente e de mais resolutividade.

Assim, nos mantemos no caminho da missão do SUS-Curitiba: melhorar o acesso de pessoas a atendimentos de saúde com qualidade, equidade e humanização.

Dentre as propostas para a próxima gestão, estão a melhoria no atendimento nas unidades básicas de saúde, com extensão do horário estendido até as 22 horas (além das 10 que já funcionam dessa forma) e melhoria nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).



Requião Filho (PMDB)

Curitiba não tem um número de unidades de saúde ideal, mas tem o suficiente para receber investimentos e passar a funcionar plenamente. Há muitas filas, porque os horários disponíveis para atendimento não estão adequados às necessidades da população. Uma ideia é intensificar atendimento nos horários considerados não comerciais, onde os trabalhadores também tenham condições de procurar auxílio médico, sem precisar faltar ao serviço. Melhorar e modernizar o sistema de triagem de pacientes, instalação de um sistema on-line de marcação de consultas de diferentes especialidades. O curitibano não precisa sofrer em filas intermináveis de espera e tampouco aguardar nas frias madrugadas um número de atendimento. Melhorar as condições de trabalho de enfermeiros e médicos, com estrutura em dia para um bom atendimento à população, também é nosso objetivo primordial. Fazer funcionar o que já existe com medidas relativamente simples que podem revolucionar a qualidade do setor na capital.

Ney Leprevost (PSD)

A área da saúde será a maior prioridade. Vamos utilizar a tecnologia em favor do usuário da rede pública de saúde, implantando a marcação de consulta online para evitar que o cidadão, que já está doente, precise entrar em uma fila às tres horas da manhã para conseguir agendar uma consulta. Será extinto o modelo “cubanizado”, que obrigou a todos os médicos das unidades de saúde ser generalistas, em detrimento dos especialistas.

Outra medida será a integração das informações. Por exemplo, quando um médico de uma UPA encaminha um paciente a um hospital, não tem retorno sobre a situação do paciente, se foi acolhido, se recebeu tratamento ou se já está em alta. É preciso ter respeito com esse paciente.

Outro programa a ser implantado será o PAI – Pronto Atendimento Infantil a ser construído na zona norte e, outro, na zona sul da cidade. Serão dois centros de referência da saúde da criança, com pediatras e especialistas de todas as áreas.

Maria Victória (PP)

Por meio da tecnologia e inovação no setor, como o uso da telemedicina e aplicativos integrados que facilitem o agendamento das consultas e a marcação de exames. Também precisamos aumentar o número de postos de saúde que funcionem até as 22 horas e humanizar o atendimento, fazendo com que os pacientes sejam melhor acolhidos pelo sistema.



Tadeu Veneri (PT)

É preciso rever urgentemente o processo de atendimento à população, com o objetivo de alcançar um atendimento universal e de boa qualidade. No campo administrativo, esse processo começa por garantir a transparência no gerenciamento das ações e no controle dos recursos. E isso conduzirá à revisão dos processos de trabalho e do dimensionamento das equipes, tendo sempre em vista a participação dos médicos e demais profissionais da área. Ao mesmo tempo, é preciso investir em saúde preventiva. Mais urgente, porém, é aumentar a oferta do atendimento de especialidades. Não é aceitável que um paciente passe meses ou até mesmo anos para conseguir uma prótese, para ficar em apenas um exemplo.

Xênia Mello (PSOL)

Vamos implantar o atendimento universal e irrestrito em todas as unidades de saúde, com o fim da exigência do comprovante de endereço. Também é fundamental garantir melhores condições de trabalho para os servidores da saúde, com o fim da terceirização e contratações via Fundação, além de garantir a jornada de 30 horas semanais. Vamos melhorar o salário dos trabalhadores (especialmente dos agentes comunitários de saúde), voltar a fazer concurso público e não deixar que o sistema dependa de horas-extras.

Vamos agir para humanizar o parto e enfrentar à violência obstétrica, garantindo a valorização das enfermeiras obstétricas e a presença das doulas no SUS, ampliando em toda rede a experiência da Maternidade Bairro Novo. Também vamos criar o ambulatório de atendimento às pessoas trans.

Recursos existem. Um exemplo é que Curitiba hoje acumula um crédito de R$ 4,6 bilhões em IPTU e INSS, segundo levantamento do jornalistas do Livre.jor. É uma questão de escolha política. Nós do PSOL escolhemos uma vida digna para a população de Curitiba. Escolhemos não deixar de cobrar de empresas, empresários e proprietários de imóveis, garantindo estrutura digna para saúde. Essa é uma escolha que só pode ser feita por quem tem coragem e peito para mudar.



Ademar Pereira (PROS)

Penso que temos uma boa estrutura de saúde, com 110 unidades de saúde e nove UPAs. O precisamos é uma melhor organização de toda a infraestrutura e corpo de profissionais. Proponho um sistema de saúde integrado e informatizado, com um sistema de triagem inteligente em que o paciente de emergência seja identificado em meio àqueles que precisam de consultas adicionais, exames ou atendimento com especialista. Precisamos expandir o número de teleconsultas, em que o médico poderá também atender outras unidades. Quanto aos profissionais, podemos dinamizar nosso recursos criando um programa de residência eficiente e prático para os que estão finalizando a formação, bem como estágios atrativos para os cursos de enfermagem.



Afonso Rangel (PRP)

A chave para desafogar o sistema de saúde é descentralizar. A ideia é criar centros de especialidades em cada regional, para abrir espaço nas Unidades Básicas. Também não basta dizer que vamos colocar mais médicos. É preciso humanizar o atendimento. O médico tem que consultar efetivamente o paciente e não apenas fazer aquela coisa de cinco minutos porque precisa fazer a fila andar. Sabemos que muitas vezes esse profissional é pressionado para isso. Outro fator primordial é trabalhar com medicina preventiva, o que pode evitar uma série de doenças graves e reduzir o número de pacientes à espera de tratamento. Temos ainda que modernizar o sites de agendamento de consultas, com um aplicativo que vai agilizar a vida do usuário. Como vou fornecer wifi gratuito em todos os cantos da cidade, essa iniciativa certamente vai ser bem aceita. E, finalmente, administrar com as técnicas modernas de gestão. A Universidade que ajudo a comandar faz em média 5800 atendimentos gratuitos por mês, com hora marcada em várias áreas de saúde, como odontologia, fisioterapia e psicologia, com um orçamento muito menor do que o da prefeitura. Vamos replanejar os gastos e prestar um serviço de melhor qualidade para o curitibano.