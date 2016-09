Receita libera quarto lote

Desde as 9 horas de ontem, está disponível para consulta o quarto lote de restituição do IRPF 2016, que contempla 2.106.171 contribuintes, totalizando mais de R$ 2,5 bilhões. O lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2015. No Estado do Paraná, este lote de restituição vai colocar no mercado mais de R$ 147,5 milhões.

O crédito bancário para 2.176.455 contribuintes será realizado no dia 15 de setembro. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais).