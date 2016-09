Sindicato reforça greve na RMC

Com o feriado municipal em Curitiba, ontem, o terceiro dia da Greve Nacional dos Bancários foi reforçado na região metropolitana. Desde cedo, agências de Araucária, Fazenda Rio Grande, Lapa, Campo Largo, Pinhais, São José dos Pinhais, Alto Maracanã e Colombo estão paralisadas, além da Central de Atendimento do Banco do Brasil (CABB), segundo informativo do Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região.

No total, 101 agências da região metropolitana ficaram fechadas, segundo levantamento realizado pelo Sindicato.

Hoje, está marcada nova rodada de negociação entre bancos e empregados. Será a partir das 11 horas, em São Paulo. A reunião foi chamada pela Fedeação Nacional dos Bancos (Fenaban). Os bancos oferecem 6,5% de reajuste e abono de R$ 3 mil. Os bancários pedem a inflação mais 5% de ganho real.