Curitiba é a melhor entre as capitais

Curitiba é a capital com o melhor ensino público do País. O Índice do Desenvolvimento Básico da Educação (Ideb) em Curitiba é de 6.3 para os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). O índice deste ano supera o anterior, de 5.9 alcançado em 2013 e a meta de 6.0 estabelecida pelo MEC para a cidade. O índice também ultrapassa o patamar de 6.0 de desempenho educacional apresentado pelos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A melhora no desempenho dos estudantes curitibanos, que foram avaliados em provas de Língua Portuguesa e Matemática, está relacionada a uma série de investimentos feitos pelo Município nos últimos três anos e meio.

As séries finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) Curitiba — que tem onze das 185 escolas da rede ofertando esta demanda — também registraram resultados importantes, ficando com a segunda colocação entre as capitais. Todas as onze escolas avançaram e o índice neste grupo passou de 4.7 alcançados em 2013 para 5.3 nesta edição.