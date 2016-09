Doria terá que exibir direito de resposta de Marta em sua página no Facebook

DANIELA LIMA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, João Doria, terá que exibir em sua página pessoal do Facebook um direito de resposta elaborado por sua rival Marta Suplicy (PMDB). O tucano reproduziu em suas redes sociais uma peça publicitária na qual afirmava que a peemedebista, quando prefeita (2005-2008), "não teria construído nenhuma Unidade Básica de Saúde (UBS) em São Paulo", informação que a Justiça Eleitoral considerou falsa e enquadrou como ofensiva à imagem de Marta. A mesma publicidade foi veiculada na propaganda de Doria no horário eleitoral gratuito, meio no qual a peemedebista também obteve direito de resposta. A ação com foco em redes sociais, entretanto, é a primeira a ser noticiada nesta campanha. Em sua decisão, o juiz Sérgio da Costa Leite considerou informações levantadas pela defesa de Marta, que comprovou a entrega de ao menos uma UBS e argumentou que, ao contrário do que afirma Doria na propaganda, durante a antiga gestão da peemedebista "foram entregues 57 (cinquenta e sete) Unidades Básicas de Saúde". "Os documentos corroboram a construção e entrega de ao menos uma Unidade Básica de Saúde durante o governo da representante [Marta], o que basta para a conclusão de que a informação prestada [pela propaganda de Doria] não é verdadeira. Tal fato, por si só, já basta para a concessão do direito de resposta. (...) O eleitor deve tomar suas decisões com base em fatos concretos", escreveu o juiz. "Reconheço como irregular a propaganda exibida no perfil do representado [João Doria] no Facebook, por trazer informação falsa, relativa à não entrega pela representante Marta de qualquer Unidade Básica de Saúde durante sua gestão na Prefeitura de São Paulo, determinando-se sua exclusão", concluiu o magistrado. Pela decisão, Doria terá que exibir a peça de direito de resposta de Marta em seu perfil na rede social, "com a mesma relevância dispensada à veiculação original, em vídeo de 01 (um) minuto, o qual deverá permanecer disponível pelo dobro do tempo em que [ficou] disponível a veiculação tida como inverídica". Procurado, o coordenador jurídico da campanha de Doria, Anderson Pomini, disse que "a ordem judicial será rigorosamente cumprida até o julgamento do recurso no TRE (Tribunal Regional Eleitoral)".