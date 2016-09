Jô Soares desabafa: “É a TV que está me deixando”

O Programa do Jô tem data para acabar: dezembro de 2016. E ele será substituído por Pedro Bial. Contudo, Jô Soares desabafou sobre a situação na noite de quarta-feira (7). Ao entrevistar o economista Eduardo Gianetti, deixou escapar que o fim do Programa do Jô não é decisão dele. "Não sou eu que está deixando a TV, por enquanto é a TV que está me deixando", declarou. Em seguida, emendou que ainda tem lenha a queimar na TV. "Eu estou firme. Não pretendo parar mesmo".

Ex-morador de rua pagou conta de Justin Bieber em restaurante

No fim de agosto, o cartão de crédito de Justin Bieber foi recusado em um restaurante Subway da Califórnia (EUA). O cantor teen se safou porque um fã pagou a conta, de US$ 16. O site PageSix foi atrás do salvador do cantor e descobriu sua identidade: trata-se do ator Kody Christiansen, que até ano passado morava em um abrigo para sem-tetos de Nova York. Na entrevista, Christiansen diz que ofereceu ajuda para poupar Justin de um sufoco. "[Justin] colocou seu cartão na máquina e foi recusado. Ele disse: 'Tenho que correr para pegar outro cartão'. Decidi pagar para ele e poupá-lo de uma segunda viagem em meio à multidão de 20 fotógrafos", explicou Christiansen. "Eu disse 'deixa comigo' e ele perguntou se eu tinha certeza. Ele ficou muito agradecido". Kody Christiansen atualmente é ator e garçom.

Músico vai com camisa “Fora, Temer” no Encontro

No programa Encontro com Fátima Bernardes de ontem, o músico Johnny Hoocker foi um dos convidados e se apresentou ao vivo. Sua banda, porém, foi o que mais chamou atenção nas redes sociais por conta das roupas escolhidas. O tecladista usou uma camiseta com a frase "Fora Temer". O tecladista, ainda não identificado, apareceu na televisão rapidamente, mas logo a câmera foi desviada e focou apenas no cantor Hoocker. Nas redes sociais, diversos usuários perceberam e comentaram sobre a camiseta. Além do tecladista, o bateirista também usava uma camisa com uma frase de protesto: "Quem não tem voto, cassa com golpe."

Atriz é vítima de racismo em supermercado

A atriz norte-americana Zendaya revelou ontem ter sido vítima de racismo num supermercado nos Estados Unidos. A cantora e atriz contou, em seu Snapchat, que uma atendente do estabelecimento se recusou a vender um ticket de R$ 400,00 a ela e ainda jogou sua carteira longe. "A senhora que estava nos ajudando, eu não acho que ela era uma grande fã do nosso tom de pele", disse a cantora no vídeo. "Na verdade, eu me lembro de ela não nos ajudar, dizendo que nós não conseguiríamos pagar os tickets e jogando a minha carteira. Não dá para fazer isso aí. Desrespeito porque somos negros. Ainda há muito progresso para ser feito em nosso mundo", disse ela.

“Thor” é pivô da separação de Taylor Swift

O fim do namoro entre Tom Hiddleston e Taylor Swift tem um “culpado”. De acordo com o tabloide The National Enquirer, o “Judas” do relacionamento entre as duas celebridades seria o australiano Chris Hemsworth, o Thor dos filmes da Marvel. De acordo com a publicação, Chris teria se tornado um grande amigo do ator inglês e acabou por aconselhá-lo a terminar o relacionamento com a estrela da música após Tom revelar que Taylor estaria sendo controladora no relacionamento. "Chris lhe disse que estava parecendo a relação de seu irmão Liam com Miley Cyrus, e que a única maneira de Liam ser capaz de controlar Miley foi terminando com ela", afirmou uma fonte.

