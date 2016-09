Nadador Daniel Dias fatura segundo ouro do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Daniel Dias faturou a segunda medalha de ouro do Brasil nos Jogos Paraolímpicos nesta quinta-feira (8), a primeira do nadador nesta edição. Com o tempo de 2m 27s 388, Daniel não deu chances para seus adversários e venceu com facilidade os 200 m livre classe S5. Este foi o terceiro título do nadador na prova em Olimpíadas. Ele já havia sido vencedor em Pequim-2008 e Londres-2012. O paulista também alcançou sua 16ª medalha em Paraolimpíadas (11 ouros) e começou bem a busca pela sua meta de entrar no top 4 da natação mundial. Dias deve cair na água para até nove provas, entre compromissos individuais e em revezamentos. A mais laureada é a norte-americana Trischa Zorn (55), e atrás dela vêm a francesa Béatrice Hess e a alemã Claudia Hengst, ambas empatadas com 25. Todas já se aposentaram da natação. COMEÇO Daniel Dias teve um início tardio na natação, aos 16 anos, depois de assistir aos Jogos Paraolímpicos de Atenas-2004 e se encantar com os feitos de Clodoaldo Silva, grande nome do país naquela edição. Apenas quatro anos foram suficientes para que ele brilhasse em Pequim-2008 e, depois, em Londres-2012. Até hoje ele treina em uma piscina pequena em Bragança Paulista, a 83 km de São Paulo. Isso nunca foi um impeditivo para que sobressaísse em nível internacional. Em 2009, 2012 e 2016 ele ganhou o Prêmio Laureus, o mais relevante do esporte, como melhor atleta com deficiência do mundo.