Corinthians vence Sport em casa e permanece no G4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com três gols no segundo tempo, o Corinthians bateu o Sport na Arena Corinthians por 3 a 0 e manteve a distância para os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Na quarta posição com 40 pontos, a equipe corintiana está seis pontos atrás do líder Palmeiras e apenas a três de distância do Flamengo, atual vice-líder. Já o Sport se complica na tabela de classificação e fica a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Apesar da má campanha, os pernambucanos tiveram mais volume de jogo na etapa inicial e por pouco não saíram na frente em várias das chances que tiveram. Recuado e com desfalques na lateral e na zaga, o Corinthians pouco produziu e foi para o vestiário contestado pela torcida. Diante do jogo ruim, Cristóvão Borges promoveu a entrada do atacante Gustavo para o lugar do volante Cristian e deixou a equipe mais ofensiva. Na primeira chance da equipe na segunda etapa, aos 2 min, Rodriguinho abriu o placar. O meia recebeu cruzamento de Marlone e fez de cabeça. Sete minutos depois, veio o segundo. Após uma tabela entre Léo Príncipe e Marlone, o lateral direito recebeu passe rasteiro e ampliou. Os gols mexeram com o Sport, que não conseguiu produzir da mesma foram que na etapa inicial e sofreu o terceiro gol aos 17 min -- o zagueiro Vilson fechou o placar para o Corinthians. CORINTHIANS Cássio; Léo Príncipe, Yago, Vilson e Uendel; Cristian (Gustavo), Camacho (Willians), Giovanni Augusto (Jean), Rodriguinho e Marlone; Lucca. T.: Cristóvão Borges SPORT Magrão; Samuel Xavier (Apodi), Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Rithely, Neto Moura, Diego Souza, Gabriel Xavier (Edmilson) e Everton Felipe (Rogério); Ruiz. T.: Oswaldo de Oliveira Estádio: Itaquerão, em São Paulo Árbitro: João Batista de Arruda (RJ) Gols: Rodriguinho, aos 2, Léo Príncipe, aos 9, e Vilson, aos 17 min do 2º tempo Cartões amarelos: Vilson, Yago (C), Durval e Gabriel Xavier (S) Público: 24.360 Renda: R$ 1.163.355,50