Rio Hotel by Bourbon Curitiba é inaugurado

Hotel pretende competir com qualidade em hospedagem e melhor preco do mercado (foto: Divulgacao) Hotel pretende competir com qualidade em hospedagem e melhor preco do mercado (foto: Divulgacao)

O Rio Hotel by Bourbon Curitiba Batel é a segunda unidade da nova marca da Bourbon Hotéis e Resorts, a Rio Hotel by Bourbon. A conversão do Bourbon Batel Express Hotel para a nova marca aconteceu no início de agosto, e vem para oferecer a uma das regiões mais nobres da capital paranaense qualidade em hospedagem, com o melhor preço e um serviço sob medida para seus hóspedes, característica marcante da Rio Hotel by Bourbon.



A unidade ganhou ares mais modernos com a renovação do restaurante, corredores e recepção, além da nova identidade visual e sinalização interna que remetem à essência do lifestyle carioca: alegria, diversidade, inovação e descontração. O número de quartos continuará o mesmo, sendo 77 com instalações hipoalergênicas, entre eles um adaptado especialmente para hóspedes com deficiência. Eles ganharão camas, decoração, amenities e papelaria novas. A gerente geral da unidade, Tatiane Marques, está otimista. “Temos um produto renovado, com conceito inovador, tarifas competitivas e qualidade impecável no serviço. A expectativa para a nova operação é a melhor possível”, comenta.



No setor gastronômico, a novidade é o In Samba Bar, que serão integrados. Com serviço flexível, o café da manhã terá atendimentos estendidos, sendo mais prático e rápido, com itens reduzidos que permitem aos hóspedes consumirem no hotel ou levarem para um lanche mais tarde. O serviço estará disponível das 4h às 6h e das 10h às 11h30, permitindo a quem sai mais cedo, ter todas as possibilidades do hóspede que sai no horário regular do check out. Sucos detox e de laranja, além de poder trocar as guarnições dos pratos sem cobrança adicional, são alguns dos benefícios oferecidos após a reestruturação.



Para o cliente que frequentemente organiza ou participa de reuniões de negócios na cidade, além da sala de eventos já existente foi criado no Rio Hotel by Bourbon Curitiba Batel um office room personalizado. Aqui também há mais flexibilidade no serviço, pois foram criados pacotes por hora ou por pessoa, para a utilização das salas. Um cardápio diferenciado também foi desenvolvido com opções que vão desde pizzas e lanches in box até opções fit/funcionais.



SERVIÇO:

Rio Hotel by Bourbon Curitiba Batel

Avenida Visconde de Guarapuava, 4889 – Batel – Curitiba/PR

Tel: (41) 3342-7990



Seriado ganhará vida no Halloween Horror Nights





HORROR NO PARQUE, BASEADO EM SÉRIE DE TV

American Horror Story, a série televisiva da FX que é sucesso de crítica, ganhadora dos prêmios Emmy e Golden Globe, e que aterrorizou espectadores por cinco temporadas cheias de suspense, ganhará vida no Halloween Horror Nights (www.HalloweenHorror Nights.com) nos complexos Universal Orlando Resort (em Orlando, Estados Unidos) e Universal Studios Hollywood (na Califórnia, Estados Unidos), a partir de 16 de setembro.



Três capítulos de American Horror Story irão assombrar o melhor e mais intenso evento de Halloween dos Estados Unidos em novos e assustadores labirintos. Os visitantes irão embarcar em uma jornada medonha para se tornar os próximos moradores amaldiçoados na Murder House (Casa Assassina) da 1ª temporada, ser torturados no perturbador e demente Freak Show da 4ª temporada, e vítimas no sobrenatural e fatal Hotel da 5º temporada.



Pela primeira vez na história, os visitantes irão perambular pela antologia revolucionária de terror criada por Ryan Murphy, e se deparar com uma miríade de cenas icônicas e personagens memoráveis criados para chocar os visitantes até o âmago. Cenas perturbadoras da Murder House (Casa Assassina) libertarão os espíritos malignos que assombram a propriedade dos Harmon, colocando os visitantes em uma espiral de décadas de mortes atormentadas dos que ali habitavam. No Freak Show, os visitantes irão se juntar a um grupo de desajustados biológicos em um sinistro espetáculo, no qual eles serão perseguidos pelo deformado assassino Twisty the Clown. Finalmente, os visitantes sucumbirão aos desejos distorcidos da The Countess após ingressarem no assombrado Hotel Cortez, construído desde o início como uma câmara de tortura para seus clientes.



“American Horror Story é um dos seriados de televisão mais perturbadores já produzidos, com roteiros tão malignos que se desenvolvem a cada temporada, e que, sem dúvida nenhuma, fazem com que o Halloween Horror Nights seja o único local onde se poderia criar uma versão viva dos pesadelos com que Ryan Murphy sonhou”, disse John Murdy, Diretor Criativo do Universal Studios Hollywood e Produtor Executivo do Halloween Horror Nights. Além disso, por ser um dos favoritos dos fãs, American Horror Story tem sido o labirinto mais pedido pelos nossos visitantes e estamos animados em contar a eles que escutamos seus pedidos e que estamos trazendo American Horror Story à vida.”



“American Horror Story é envolvente por tantas razões, e uma delas é a maneira fantástica que cada temporada tem de revelar personagens e histórias completamente novas para seus espectadores”, disse Michael Aiello, Diretor de Desenvolvimento Criativo de Entretenimento do Universal Orlando Resort. “É essa evolução constante que faz com que essa popular série se encaixe perfeitamente no Halloween Horror Nights – e eu mal posso esperar para que nossos visitantes experimentem um pouco do terror que eles viram na série.”



O Halloween Horror Nights do Universal Studios é o evento insuperável de Halloween. Há mais de 25 anos, visitantes de todo o mundo vêm para o Halloween Horror Nights em Orlando e Hollywood para se tornar vítimas dentro do seu próprio filme de terror. As ruas dos eventos nas duas localidades se transformam em zonas de terror altamente temáticas, onde atores assustadores e ameaçadores saem de cada canto escuro. Várias casas mal-assombradas de qualidade cinematográfica se erguem ao longo de todo o evento, inspiradas no que há de mais assustador, de emblemáticos filmes de assassinos em série, passando por séries de TV de sucesso a histórias originais.

Happy quarta

Para deixar a semana mais leve, bom é aliviar o estresse e ganhar fôlego para mais dois dias de trabalho, relaxando com os amigos em um ambiente agradável e descontraído. Por isso, o io Hotel by Bourbon Curitiba Batel preparou para seus hóspedes, que estão na cidade a trabalho, e também aos moradores da cidade, um happy hour especial durante o mês de setembro. Todas as quartas-feiras, a partir das 18h30, o In Samba Restaurante transmitirá jogos de futebol e oferecerá cerveja Heineken, drinks autorais, aperitivos e opções exclusivas do cardápio Rio Hotel by Bourbon, como o Bourbon Club Sanduíche, feito com pão de forma, queijo, peito de peru, ovo, bacon, alface e tomate, servido com batatas fritas. Para os hóspedes, ainda há uma ação especial: a primeira cerveja e um aperitivo são cortesia. Informações e reservas pelo telefone (41) 3342-7990.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *******