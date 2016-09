Mônica Martelli de volta a Curitiba

Escrita e estrelada pela atriz Mônica Martelli, a peça Os Homens são de Marte… E é pra lá que eu vou! completa 11 anos de sucesso (atingiu mais de 2 milhões espectadores em todo o país) e retorna a Curitiba para uma única apresentação no Teatro Guaíra, no dia 10 de setembro (sábado), às 21 horas. O espetáculo trata com muito bom humor do grande dilema vivido pelas mulheres solteiras: a busca de um grande amor. Os ingressos já estão disponíveis para compra pelo DiskIngresos e na Bilheteria do teatro Guaira.



Os Homens são de Marte… E é para lá que eu vou! conta a história de Fernanda, uma jornalista formada, de 39 anos e solteira, que organiza festas de casamento. Fernanda está em busca do amor, desesperadamente, e acaba se envolvendo tão intensamente com todos os tipos de homens, que chega a quase se transformar neles. O tempo que ela gasta com os homens daria para dar uma volta ao mundo e ainda ter estudado a história de todas as civilizações. Mesmo assim ela insiste porque para ela a vida sem um amor é uma vida em preto e branco.



Martelli apresenta a história de uma forma muito divertida e emocionante ao mesmo tempo, e com um final surpreendente. Tudo isso com um tipo de humor que as mulheres conhecem muito bem: rindo das suas próprias desgraças.



SERVIÇO:

Ingressos: Variam de R$ 30,00 a R$ 65,00 (meia)

Vendas: Bilheteria do Teatro Guaira e Disk Ingressos (Quiosques e site)

Informações: 3304-7900